Tuhkarokko jatkaa leviämistään – WHO:n mukaan viime vuonna tapausten määrä nousi 50 prosentilla

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että tuhkarokon tukahduttaminen on ottanut takapakkia. Järjestön mukaan tautitapausten määrä kasvoi viime vuonna noin 50 prosentilla.

Määrä kasvoi maailmanlaajuisesti ja myös valtioissa, joissa rokotuskattavuus on ollut historiallisesti korkea. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva tauti, joka voi etenkin puolustuskyvyltään heikolla olla tappava.





WHO:n rokotuksista ja immuniteetista vastaava johtaja Katherine O'Brien sanoo, että alle 10 prosenttia tautitapauksista raportoidaan. Hän huomauttaa, että jos tapaukset kasvavat 50 prosentilla, suunta on väärä. Hänen mukaansa todellisia tapauksia on miljoonia.

WHO on saanut tähän mennessä tietoonsa 229 000 tuhkarokkotapausta viime vuodelta. Luku on alustava, sillä maat voivat raportoida niistä huhtikuuhun asti.

Alustavien tietojen mukaan tuhkarokko aiheutti viime vuonna 136 000 kuolemaa ympäri maailman.





WHO:n mukaan tulokset ovat turhauttavia, sillä tauti voidaan helposti estää rokotteilla. Vuoteen 2016 asti tuhkarokkotartunnat ovat olleet tasaisessa laskussa, mutta vuodesta 2017 tapausten määrä on noussut.

WHO:n immunisaatio-ohjelmaa johtavan Katrina Kretsingerin mukaan tapausten määrä on noussut etenkin Ukrainassa, Madagaskarissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Tshadissa ja Sierra Leonessa.

Köyhemmissä maissa syrjäisissä yhteisöissä tai konfliktialueilla ongelmana on, ettei rokotuksia ole saatavilla.

Asiantuntijoiden mukaan Euroopassa ja muilla vaurailla alueilla ongelma johtuu siitä, että rokotteista leviää vääriä tietoja. Sosiaalisessa mediassa liikkuu muun muassa väitteitä, että tuhkarokkorokote aiheuttaa autismia.