Sipilä uskoo, että sote saadaan maaliin ennen vaaleja

Pääministeri Juha Sipilän mukaan on syytä miettiä, mitä se maksaa yhteiskunnalle, ettei näin isoa uudistusta saada tehdyksi.

"Maakunnissa tehdään hyvää työtä soten sisällön eteen. Sieltä tullut yksiselitteinen viesti on, että tehkää tämä valmiiksi."

Sipilältä kysyttiin Ylen pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina, onko päätöksentekokoneisto kykenemätön. Sipilä vastasi, että hän on kiristänyt ruuvia hallituksessa.

"Ei olisi mitään mahdollisuutta saada sotea maaliin ilman, että olisimme tuoneet sen eduskuntaan vuonna 2017. Jos sekään ei riitä, täytyy miettiä, mikä vikana. Tätä on jauhettu varmaan neljätoista vuotta."

Vaihtoehdoksi Sipilä sanoi, että nostetaan kädet pystyyn ja tehdään suuria uudistuksia pala kerrallaan.





Haastattelutunnilla puhuttiin myös vanhusten hoidosta. Sipilä muistutti, että kunnat ovat vastuussa vanhusten hoidosta, mutta osa kunnista on liian pieniä vastatakseen kokonaisuudesta. Tarvitaan maakuntia vastaamaan vanhustenhoidosta.

Sen sijaan vanhustenhoidon laiminlyönneistä on Sipilän mukaan vastuu aina yritysten johdolla. "Hoivahenkilöstä on tehnyt osuutensa niillä resursseilla, jotka johto on antanut."

Sipilä kertoi muuttaneensa käsitystään hoitajamitoituksen tarpeellisuudesta. "On selvää, että hoitajia tarvitaan lisää kaikkein huonoimmassa asemassa olevien kohdalla. Parempaakaan tapaa kuin mitoitus ei ole esitetty. Lakiin kirjaaminen on toimiva tapa."

Sipilä muistutti, että koko vanhustenhuollon toimialaa ei pidä tuomita. "Meillä on valtava joukko kasvollisia yrityksiä, jotka tekevät hyvää työtä vanhustenhoidossa."

Valvovat viranomaiset ja poliisihallinto ovat koolla maanantaina selvittämässä, onko vanhustenhuollossa tapahtunut rikoksia. Sipilä arvioi, että on tapauksia, joissa tutkintakynnys ylittyy, kuten haamuhoitajien kirjaamisessa.

"Johto ei voi koskaan ohittaa vastuutaan."