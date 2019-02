Ministeri Tiilikainen haluaa porrastaa sähköveroa – helpottaisi harvaan asuttujen alueiden asukkaiden sähkölaskua

Ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) esittää sähköveron porrastettua alentamista.

"Eri­tyi­ses­ti har­vaan asu­tuil­la alu­eil­la, mis­sä säh­kö­verkkoa on pal­jon asi­a­kas­ta koh­den, on ko­ro­tus­pai­ne suu­ri. Por­ras­tet­tu säh­kö­ve­ro toi­si hel­po­tus­ta näi­den alu­ei­den asuk­kai­den säh­kö­las­kuun. Ruot­sis­sa vas­taa­va alu­eel­li­nen por­ras­tus on käy­tös­sä ku­lut­ta­jien säh­kö­ve­ros­sa", Tiilikainen kirjoittaa Suomenmaa-lehden blogissaan.

Por­ras­tet­tua alen­nus­ta ei pidä teh­dä ko­rot­ta­mal­la ve­roa kau­pun­geis­sa, Tiilikainen huomauttaa. Hän rahoittaisi muutoksen niin, että ener­gi­a­ve­ron pa­lau­tuk­sia yri­tyk­sil­le ei jat­kos­sa mak­set­tai­si fos­sii­li­ses­ta ener­gi­asta. Säästyvällä summalla katettaisiin kuluttajien sähköveron alentamista.

Suo­mes­sa säh­kön hin­ta ku­lut­ta­jil­le on EU:n kes­ki­ta­soa. Ku­lut­ta­jan säh­kö­las­ku koos­tuu kes­ki­mää­rin kol­mes­ta yh­tä suu­res­ta osas­ta. Säh­kön ku­lu­tuk­ses­ta, sen siir­ros­ta ja ve­rois­ta. Ve­rot ke­rä­tään säh­kön siir­to­las­kun yh­tey­des­sä, jo­ten ku­lut­ta­jal­le siir­to näyt­täy­tyy eri­tyi­sen kal­lii­na.

Kimmo Tiilikaisen blogikirjoitus Suomenmaa-lehdessä