Paavo Väyrynen: "Vaalikeskustelut tuovat tähtiliikkeelle 10 kansanedustajan paikkaa" – mielii mukaan perinteiseen punamulta- tai kansanrintamahallitukseen

Paavo Väyrynen arvioi, että hänen perustamansa uusi tähtiliike-puolue voi saada eduskuntavaaleissa peräti kymmenen kansanedustajapaikkaa. Tavoitteena on saada läpi vähintään yksi kansanedustaja jokaisessa Manner-Suomen vaalipiirissä.

"Uskon, että se toteutuu, jos pääsemme tasavertaisesti mukaan vaalikeskusteluihin. Yle on tehnyt mielivaltaisen päätöksen sulkemalla yhden eduskuntapuolueen, tähtiliikkeen, vaaliohjelmien ulkopuolelle", Väyrynen kritisoi.

Hän on jättänyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Ylen toiminnasta. Ylen hallintoneuvoston pitää antaa selvitys 25.2 mennessä, miksi seitsemän tähden liike on jätetty ulos eduskuntapuolueiden vaalikeskusteluista.

Väyrynen toivoo vaalien jälkeen koottavaksi keskustavoimien ja vasemmiston yhteishallitusta. Tällaisessa punamultakoalitiossa tähtiliike olisi mielellään mukana. Hänelle kelpaa myös perinteinen kansanrintamapohja, jossa on mukana laitavasemmisto.

Tähtiliikkeen tärkeimmät teemat vaaleissa ovat Suomen itsenäisyyden ja puolueettomuuden vaaliminen, hallittu maahanmuuttopolitiikka, köyhän asian ajaminen ja aluepolitiikka.

"Mikään muu puolue ei aja näitä asioita samalla voimalla. Viime vuosina Suomessa on toteutettu oikeistoliberaalia politiikkaa, johon keskustakin on valitettavasti mennyt mukaan. Se on kaukana alkiolaisesta, talonpoikaisesta ja kekkoslaisesta politiikasta", Väyrynen sivaltaa.





Väyrynen pitää entisen emopuolueensa, keskustan tilannetta surkeana. Hänen mukaansa keskusta on ajautumassa omasta syystään historian suurimpaan vaalitappioon.

Juha Sipilän johtamassa hallituksessa puolueen linja muuttui tavalla, jota keskustan perinteiset äänestäjät vierastavat. Väyrysen kritiikin kärkenä on metropolipolitiikka, jolla väestöä pyritään keskittämään suurimpiin kaupunkeihin.

"Nykyinen hallituskin on tukenut keskittämistä esimerkiksi joukkoliikenteen investointeja rahoittamalla. On länsimetrot, kehäradat, raidejokerit ja Tampereen ratikat. Nyt on vallalla kielteinen aluepolitiikka ja se ajattelu pitää kääntää."

Hän ei vastusta sinänsä urbanisaatiota, mutta suukaupungistumista pitää hillitä. Nyt jo maakuntakaupungitkin menettävät väestöään.

"Suomen kansantalouden perusta on luonnonvaroissa. Koko maassa tarvitaan elinvoimainen asutus, jotta luonnonvaroja voidaan hyödyntää ja hoitaa kestävällä tavalla."

Väyrynen haikailee takaisin aluepolitiikkaa, jota harjoitettiin silloin, kun nuori keminmaalainen valtiotieteen kandidaatti aloitti politiikassa 50 vuotta sitten. Hän korostaa, että maaseudun asuntojen arvon romahdus ja väestön väheneminen ei ole luonnonlaki.

"Asuntojen arvon romahdus koskee myös kaupunkeja. Pohjantähti-opisto yli 300 neliön hienon liikehuoneiston Kemin keskustasta ja maksoi siitä vain 10 000 euroa. Kemissäkin väkiluku on pudonnut yli 30 000:sta noin 20 000 asukkaaseen."





Selvitysmies Reijo Karhisen maatalousraportti saa sapiskaa Väyryseltä. Hän ei hyväksy ajatusta, että tukien ehtona olisivat 20 000 euron myyntitulot.

"Karhisen raportissa on oikeitakin ideoita, mutta pienimpien tilojen investointien rahoittamatta jättäminen ei ole kannatettavaa. Maatalouspolitiikalla on pidettävä huoli, että myös pienemmät tilat voivat menestyä."

Väyrysen mielestä maatalouden ongelmien taustalla on Euroopan Unionin jäsenyys, jota hän vastusti aikanaan rajusti.

"Nyt EU:ssa pitää pyrkiä siihen, että maatalouspoliittinen päätöksenteko palautetaan ainakin osittain jäsenvaltioille. Silloin meillä olisi enemmän välineitä vaikuttaa maataloustuotteiden markkinoihin, tuottajahintoihin ja maatalouden kannattavuuteen."

Väyrysen mukaan puunkäyttöä pitäisi Suomessa lisätä enemmän, mitä hallitus on kaavaillut. Hän korostaa myös, että turpeen käyttö energialähteenä on Suomen oloissa perusteltua huoltovarmuuden ja työllisyyden vuoksi.

"Olemme huutavassa hukassa, jos emme saa käyttää omia uusiutuvia luonnonvaroja täällä pohjolan perillä. Hiilensidontaa kannattaa toki edistää metsätaloudessa, mutta ensisijassa kyse on elinkeinotoiminnasta."

Työperäinen maahanmuutto esimerkiksi tomaattiviljelmille ja muihin maataloustöihin on Väyrysen mielestä hyvää ja tarpeeseen perustuvaa maahanmuuttoa.

"Maataloustöihin Suomeen tulleista maahanmuuttajista voi tulla myös jatkossa maaseutuyrittäjiä."





Paavo Väyrynen on tällä hetkellä perustamansa ja johtamansa tähtiliikkeen ainoa kansanedustaja. Seitsemän tähden liike pääsi puoluerekisteriin joulukuussa 2018. Gallupeissa puolueella ei ole vielä ollut näkyvää kannatusta.

Väyrynen on istunut eduskunnassa peräti kymmenellä kaudella. Ensimmäisen kerran hän pääsi Arkadianmäelle jo vuoden 1970 eduskuntavaaleissa. Väyrysellä on Suomessa toiseksi eniten ministeripäiviä, 5 997.

Hänet on valittu eduskuntaan Lapin vaalipiiristä, mutta kevään eduskuntavaaleissa hän tavoittelee kansanedustajanpaikkaa Uudenmaan vaalipiiristä. Asuu Keminmaalla.

Väyrysen haastattelu on MT:n eduskuntavaalien puoluejohtajien sarjan toinen. MT haastattelee kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat.