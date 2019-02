HS-gallup: Perussuomalaisten kannatus nousi 1,7 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta

Perussuomalaisten kannatus on ylittänyt 10 prosentin rajan ensi kertaa puoluehajaannuksen jälkeen, käy ilmi HS-gallupista. Puolueen kannatus kasvoi 11,4 prosenttiin, nousua edellisestä mittauksesta on 1,7 prosenttiyksikköä.

SDP on edelleen suosituin puolue 20,8 prosentin kannatuksella. Kokoomus on toinen 18,6 prosentin ja keskusta kolmas 14,7 prosentin kannatuksella.

Kokoomuksen ja keskustan kannatus on laskenut 0,9 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta. Muutos mahtuu virhemarginaaliin, joka on tutkimuksessa noin kaksi prosenttiyksikköä molempiin suuntiin suurten puolueiden kohdalla.

Vihreiden kannatus on 13,6 prosenttia, ja nousua edellisestä mittauksesta on 0,7 prosenttiyksikköä. Vasemmistoliitolle kysely lupaa 8,7 prosentin kannatusta, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisessä mittauksessa.

RKP:n ja kristillisdemokraattien kannatus on säilynyt ennallaan, RKP:llä 4,3 prosentissa ja kristillisdemokraateilla tasan 4 prosentissa. Siniset sai kyselyssä yhden prosentin kannatuksen.

Kantar TNS haastatteli puhelimitse Helsingin Sanomien toimeksiannosta yli 2 600 ihmistä. Haastattelut tehtiin 14. tammikuuta – 14. helmikuuta.