Keskustan viljelijäkannatus romahti neljässä vuodessa – perussuomalaiset ja kokoomus nousussa

Maanviljelijöiden tuki keskustalle on kuin kahden viime kesän sato. Se on laskenut dramaattisesti.

MT:n teettämässä gallupissa keskustaa aikoo äänestää 64,5 prosenttia kantansa ilmaisseista viljelijöistä. Vuonna 2015 luku oli 84,6 prosenttia vastaavassa tutkimuksessa.

Viljelijöiden ääniä ovat haravoimassa kokoomus ja perussuomalaiset.

Keskustan maatalouskansanedustajia tulos harmittaa.

"Lasku tuntuu todella pahalta, sillä vereslihalla olemme koettaneet asioihin vaikuttaa ja elinkeinoa puolustaa", maatalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari sanoo.





Keskustan kannatus viljelijöiden keskuudessa on toki reilusti suurempi kuin kaikkien suomalaisten keskuudessa. Helsingin Sanomien torstaina julkaistussa gallupissa keskustan kannatus on 14,7 prosenttia. Kannatus on laskussa.

Maidontuottajien ja sikatilallisten keskuudessa keskusta on pitänyt paremmin pintansa kuin viljanviljelijöiden.

Kalmari myöntää totuuden: Viljelijöiden tulotasoa ei ole saatu nostettua neljästä hallitusvuodesta huolimatta.

"Onko lisäksi viljelijästä kuitenkin tuntunut että viljelijää ei ole kuultu tarpeeksi", Kalmari pohtii.

Viljelijäkansanedustaja Eerikki Viljanen on samoilla linjoilla. Esimerkiksi kriisipakettien sisältö ei Viljasen mielestä ollut kaikin osin onnistunut.

"On selvää että luvut eivät valehtele, luottamusta on juuri sen verran kun sitä mittaushetkellä on. Olemme saaneet läpi monia kannattavuuden kannalta hyviä asioita, mutta kannattavuus ei ole kääntynyt."

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen pitää tilannetta yksiselitteisesti huonona.

"Näistä vaaleista on tulossa rehellisesti keskustalle kohtalon vaalit", Pirkkalainen kommentoi yleisgallupin tulosta HS:lle.





Vuoden 2015 gallupissa viljelijä-äänestäjiä oli eniten menettänyt kokoomus. Nyt kokoomus on kolmanneksi suosituin ja sen kannatus on noussut 11 prosenttiin 3,5 prosentista. Puolueen suosio koko maassa on 18,6 prosenttia.

Vahvin kokoomus on etelässä A-tukialueella. Siellä kannatus on noin viidenneksen. Myös yli 100 hehtaarin tiloilla kannatus on yleistä viljelijäkannatusta korkeampi.

Toiseksi suosituin viljelijäpuolue on perussuomalaiset. Sitä aikoo äänestää 13 prosenttia viljelijöistä. Vuonna 2015 luku oli 8,3. Kannatus gallupissa HS:n kannatus on 11,4 prosenttia.





Tutkimukseen vastasi 854 henkilöä. Se tehtiin verkkokyselyllä, kun vuoden 2015 tutkimus tehtiin puhelimella. Otos edustaa Manner-Suomen suomenkielisten viljelijöiden kantoja. Siksi se ei mittaa RKP:n kannatusta luotettavasti.

Kantar TNS:n tekemän kyselyn virhemarginaali on 3,4 prosenttia. Se tehtiin tammikuun lopussa ja helmikuun alussa.