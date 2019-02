Kansalaisaloite: Sähköautojen tuki on tulonsiirto hyvätuloisille – nollasummapeli ilmaston kannalta

Valtio maksaa tällä hetkellä 2000 euron tukea sähköauton ostajalle. Osa puolueista esittää korotusta tukeen, joka sähköautojen tukien kieltämistä esittävän kansalaisaloitteen mukaan on ilmaston kannalta nollasummapeliä. Kansalaisaloite on laitettu liikkeelle 22.2.2019.

"Kyseessä on asia, jota ei ole osattu katsoa kokonaisuutena", selittää aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja diplomi-insinööri Juha Kuismanen.

Pirkkalalaiselle maatilan pojalle ilmastokysymykset ovat tulleet tutuksi ammatin kautta. Hän on pitkään tehnyt töitä laatu- ja ympäristöasioiden parissa.

"Suomi on sitoutunut koviin ilmastotavoitteisiin, mutta osa keinoista on täysin turhia. Sähköautoja perustellaan ilmastoseikoilla, mutta pullonkaulana tuotannossa on akkujen saatavuus. Akkujen kysyntä ylittää reippaasti tarjonnan. Tukien syytäminen hankintoihin ei lisää akunvalmistuskapasiteettia."





Kaikkein harmillisin piirre asiassa on Suomen maksamien tukien valuminen suoraan auto- ja akkuvalmistajille. Kuismasen mukaan tärkeämpää olisi keskittyä paikallisen teknologian tukemiseen.

"Haasteemme on pelastaa maailman ilmasto, ei Suomen ilmasto, koska sellaista ei sinänsä ole. Jos Suomi luopuu sähköautoilun tuista, maailman ilmasto ei kärsi tai mene paremmaksi."

Kansalaisaloitteen mukaan on vastuutonta tukea ilmaston pelastamisen nimissä sellaista, joka ei oikeasti paranna maapallon ilmastoa. Vaikka Suomi ohjaisi miljardin sähköautoilun tukemiseen, se ei näkyisi ilmastossa.

"Sähköautotuet maksetaan verovaroista. Kyseessä on tulonsiirto kaikilta veronmaksajilta hyvätuloisille. Tavallisilla kansalaisilla ei ole varaa hankkia sähköautoa, joten heille tuesta ei ole hyötyä.", Kuismanen lisää.





Tämänhetkinen teknologia ei ole pystynyt tuottamaan riittävän tehokasta akkua sähköautojen käyttöön. Kuismasen mukaan todelliseen akkujen vallankumoukseen on vielä matkaa.

"Tavoitteena tulisi olla puolet pienemmät akut, joista saadaan tuplasti tehoa nykyisiin verrattuna. Lisäksi kustannusten pitäisi puolittua. Tällöin sähköautoilla on mahdollisuus tulla koko kansan kulkupeliksi."

Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan sähköautojen akkujen tarvitsemien mineraalien louhinta ei ole ympäristön kannalta kestävää toimintaa. Akkujen mineraaleja ei myöskään kierrätetä riittävästi. Liiton mielestä energia- ja liikennemurros eivät saa perustua kertakäyttökulttuuriin.