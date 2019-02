Sininen tulevaisuus pinnistää viljelijöiden keskuudessa: Nuorista seitsemän prosenttia aikoo äänestää sinisiä

MT:n teettämässä gallupissa viljelijöiden kannatuksen isot linjat ovat vakaat. Keskusta on suurin puolue, kokoomus ja perussuomalaiset haastavat. Vihervasemmistolle jää rippeitä.

Mutta kun aineiston yksityiskohtia tutkii, löytyy pieniä kiinnostavia seikkoja.

Esimerkiksi sinisen tulevaisuuden kannatus näyttää viljelijöiden keskuudessa olevan yleistä kannatusta suurempi. Yleistulos on varauksellinen, sillä se mahtuu virhemarginaaliin.

Luomuviljelijöissä sinisten kannatus on kuitenkin selvä. Se on yli viisi prosenttia. Alle 40-vuotiaiden keskuudessa sinisten kannatus on yli seitsemän prosenttia. Sinisiä aikovat äänestää myös ne jotka kertovat tilansa kannattavuuden olevan erittäin hyvällä tasolla.

Nuorten suosiota keskusta on menettänyt paljon ja se lähestyy 50 prosenttia. Nuorista kuusi prosenttia aikoo äänestää vihreitä ja seitsemän jotain muuta kuin tutkimuksessa mainittua puoluetta.

Luomutuottajilta vihreät saavat kuuden prosentin kannatuksen. He myös kannattavat perussuomalaisia alle puolet siitä mitä muut viljelijät.

Mielipidetiedustelujen ykkönen SDP ei saa missään viljelijäryhmässä kannatusta lähellekään yleistä 21 prosenttia. Myös vihreät ovat kaukana valtakunnallisesta 14,7 prosentin kannatuksesta. Vuonna 2015 tehdyssä vastaavassa kyselyssä niiden kannatus on tasan nolla. Nyt ne ovat nousseet prosentin luokkaan.





Tutkimukseen vastasi 854 henkilöä. Se tehtiin verkkokyselyllä, kun vuoden 2015 tutkimus tehtiin puhelimella. Otos edustaa Manner-Suomen suomenkielisten viljelijöiden kantoja. Siksi se ei mittaa RKP:n kannatusta luotettavasti.

Kantar TNS:n tekemän kyselyn virhemarginaali on 3,4 prosenttia. Se tehtiin tammikuun lopussa ja helmikuun alussa.









