Kokoomuksen Eestilä: "Ministerivastuu syönyt keskustan viljelijäkannatusta"

Kaikilla eduskuntapuolueilla on yhteneväinen käsitys maatalouden pahimmasta ongelmasta. Se on heikko kannattavuus, joka johtuu huonoista tuottajahinnoista ja kustannusten noususta.

Silti MT:n viljelijägallupin mukaan hallituspuolueista keskustan viljelijäkannatus on laskenut ja kokoomuksen noussut.

Kansanedustaja Markku Eestilän (kok.) arvion mukaan se johtuu pitkälti siitä, että keskusta pitää maa- ja metsätalousministerin paikkaa.

Myös perussuomalaisten kannatus viljelijöiden keskuudessa on noussut vuoden 2015 gallupiin verrattuna. Perussuomalaiset eivät ole hallituksessa, joten he nauttivat opposition eduista myös viljelijöiden keskuudessa.

"Ympäristöpolitiikan nimissä yritetään lisätä nyt jo haasteellisessa taloustilanteessa painivien maanviljelijöiden taakkaa. Me emme syyllistä ihmisiä ilmastonmuutoksesta", puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo sanoo.

Slunga-Poutsalo arvioi, että keskusta on kompuroinut pääministeripuolueena.

"Maakunnissa on vuosikaudet eletty keskustajohtoista kuntapolitiikkaa ja vaikka keskusta on esiintynyt maaseudun puolustajana, silti palveluja on keskitetty rajusti."





Maa- ja metsätalousvaliokunnassa puolueiden välillä ei Eestilän mukaan ole suuria eroja.

"Valiokunta on siitä poikkeuksellinen, että siellä ei puoluepolitiikka paljoa vaikuta. Puoluekannasta riippumatta ollaan maanviljelijän asialla", valiokunnan jäsen Eestilä sanoo.

Eestilän mukaan viljelijät ovat myös huomanneet, että kokoomuksessa on ihmisiä, jotka ymmärtävät maataloutta.

"Puheenjohtaja Petteri Orpo hoiti maatalousministeripestinsä asiallisesti. Hän ymmärtää maatalouden asioita."

Lisäksi kritiikki maataloutta ja tukia kohtaan puolueen sisällä on vähentynyt.

"Maataloustukia on ennen arvosteltu puolueessa. Kiljuminen siitä on loppunut", Eestilä sanoo.









