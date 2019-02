Sinisten Hongisto viljelijägallupista: "Se ei tavoita perinteistä pienviljelijää"

"Alkiolainen ajatusmaailma on minulle hyvin tuttu. Kannattajakuntani on vanha perinteinen pientalonpoikien porukka", sinisen tulevaisuuden kansanedustaja Reijo Hongisto kertoo miksi hän on pitänyt maanviljelijöiden puolta eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa.

MT:n teettämän viljelijägallupin mukaan sinisten suosio näyttää olevan viljelijöiden keskuudessa suurempi kuin muun väestön keskuudessa. Tosin suosio ei ylitä virhemarginaalia.

Yksi sinisten ajama maaseudulle tärkeä asia on petopolitiikka.

"Suomen petopolitiikka on kertakaikkisen lepsua löysäilyä", Hongisto linjaa.

Hän on esittänyt, että tavoitetta 25 susilaumasta Suomessa leikataan kymmenellä laumalla.

Keskustan viljelijäsuosion romahtamisen hän arvioi johtuvan muusta kuin maatalouspolitiikasta.

"Pääministerin ja joidenkin ministerien käytös ei ole vastannut kansan syvien rivien tuntemuksia", Hongisto muotoilee.





Hongistolla ei ole selkeää kuvaa siitä, miksi siniset on suosittu nuorten- ja luomuviljelijöiden keskuudessa. Alle 40-vuotiaista yli seitsemän prosenttia aikoo äänestää sinistä tulevaisuutta ja luomuviljelijöistä seitsemän.

Hän itse edustaa hyvin perinteistä pienviljelijäkuntaa.

"Tissi, tummeli, talikko, tonkka ja tunkio ovat hyvin tuttuja. Olen pienestä mökistä lähtenyt", Vaasan vaalipiirin Hongisto sanoo.

Hän myös uskoo, ettei MT:n gallup ole tavoittanut hänen kannattajiaan.

"Ei heillä ole sähköpostia. Kännykkä on ja lankapuhelin. Gallupit eivät tavoita tällaisia ihmisiä", Hongisto arvioi.

Nyt gallup tehtiin verkkokyselyllä, kun se edellisen kerran vuonna 2015 tehtiin puhelimella.





