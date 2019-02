Sote-valiokunnan Hannakaisa Heikkinen: Työskentelyyn on varattu lisäaikoja koko ensi viikolle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajan Hannakaisa Heikkisen (kesk.) mukaan valiokunta on varautunut istumaan ylimääräisissä kokouksissa ensi viikolla. Hänen mukaansa valiokunnalle on varattu lisäaikoja koko ensi viikolle, mutta päätökset lisäajasta tekee puhemiesneuvosto.

Puhemiesneuvosto keskustelee jälleen tänään aikatauluista.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkoi aamulla sote-käsittelyä, joka leimahti eilen jälleen riitaisaksi. Valiokunta kävi aamulla kokouksessaan keskusteluja ilman puhdistamiseksi. Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) luonnehti tätä "pitkähköksi pukukoppikeskusteluksi".

Heikkisen mukaan "tahti on verkkaista, mutta etenemme".

"Ehkä meillä on vähän erilaisia käsityksiä tässä vaiheessa siitä, että mitä halutaan tehdä ja millä aikataululla. Pääasia, että tässä isossa kokonaisuudessa edetään kuitenkin", Heikkinen sanoi valiokunnan kokouksen jälkeen.

Kiurun mukaan perustuslaillisuuden varmistamisesta käytiin tänään keskustelua hyvässä hengessä.

"Valiokunnassa on nyt ensin koeponnistettava tuo hallituksen vastine. Vastineella on haettu ratkaisua näihin 20 ponteen, jotka ovat perustuslaillisia lukkoja, jotka on korjattava. Sen lisäksi tässä on noin 32 näitä muita valtiosääntöoikeudellisia huomautuksia, joihin valtioneuvosto on esittänyt korjauksia", Kiuru sanoi kokouksen jälkeen.

Kiurun mukaan valtiokunta arvioi huomenna aamulla, millä tavalla näissä perustuslaillisissa huomautuksissa ja ponsissa mennään eteenpäin.

"Koeponnistamme niitä huomenaamulla sen varmistamiseksi, että tämä esityspohja olisi perustuslain mukainen ennen kuin siirrytään seuraavaan vaiheeseen", Kiuru sanoi.





Valiokunta äänesti keskiviikkona, ettei se kuule enää ulkopuolisia asiantuntijoita hallituksen sote-uudistukseen antamista vastineista.

Äänestys käytiin sillä aikaa, kun Kiuru oli eduskunnan puheenjohtajaneuvoston kokouksessa ja varapuheenjohtaja Heikkinen johti hänen tilallaan valiokunnan kokousta.

Valiokunnan oppositioedustajien mukaan tämä oli vastoin hyviä menettelytapoja. He huomauttivat, että valiokunnan saaman arvion mukaan hallituksen korjausesitysten perustuslainmukaisuus pitäisi varmistaa eduskunnan ulkopuolisilta asiantuntijoilta.





Eduskunnassa päivät ovat hupenemassa käsiin, mutta pääministeri Juha Sipilän (kesk.) usko soten valmistumiseen ei horju.

"Lähdetään siitä, että eduskunnalla on kaikki edellytykset saada (se) valmiiksi. Niin sanotut kivijalkalait ovat olleet eduskunnassa kaksi vuotta ja viime kesänä tehdyt lisäyksetkin yli puoli vuotta. Ilman, että (sosiaali- ja terveys)valiokunnan työ on yhtään viivästynyt, ovat virkamiehet tehneet viikonlopun aikana loistavaa työtä tarjoamalla ratkaisuehdotukset perustuslakivaliokunnan esittämiin huoliin", Sipilä sanoi medialle esitellessään tuoretta vaalikirjaansa Helsingissä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnasta kerrottiin tänään, että se on pyytänyt lisäaikaa puhemiesneuvostolta. Lisäajan pituudesta ei vielä ollut tarkkaa tietoa.

Soten mahdollista kaatumista Sipilä ei halunnut arvioida. Minkäänlainen kokonaisuuden palastelu tai osien hyväksyminen erikseen ei Sipilän mukaan kuitenkaan ole mahdollista.

"Lakipakettikokonaisuudet ovat sidoksissa toisiinsa. Se tarkoittaisi vähintään sitä, että tulisi jonkinlainen uudelleenvalmistelu lakiin, mikä vaatisi vähintäänkin täydennettyä hallituksen esitystä. Siihen ei tietenkään ole enää aikaa", Sipilä sanoo.

"Kyllä se on nyt tämä paketti", hän painottaa.