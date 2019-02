Keskustan varapuheenjohtaja viljelijäkannatuksen romahduksesta: "Keskusta on yhä paras puolue ajamaan niin viljelijöiden kuin metsänomistajien asiaa"

MT kertoi aiemmin, että maanviljelijöiden tuki keskustalle on laskenut dramaattisesti. Keskustaa aikoo äänestää 64,5 prosenttia kantansa ilmaisseista viljelijöistä. Vuonna 2015 tuo luku oli 84,6 prosenttia.

Viljelijöiden ääniä ovat haravoimassa kokoomus ja perussuomalaiset.

Maaseudun Tulevaisuus kysyi asiaan kommenttia pääministeri Juha Sipilän (kesk.) esikunnasta, mutta kommenttivastuu ohjattiin puolueen varapuheenjohtajalle Hannakaisa Heikkiselle.

Heikkinen toteaa sähköpostitse lähettämässään viestissä olevansa harmissaan siitä, ettei puolue ole onnistuneet toimimaan tavalla, joka herättää viljelijöissä luottamusta. Hän huomauttaa, että toisaalta odotuksetkin ovat olleet suuret.

"Ajattelen silti että keskusta on yhä paras puolue ajamaan niin viljelijöiden kuin metsänomistajien asiaa ja paras puolue pitämään koko Suomen puolta. Ilman keskustaa kyyti olisi maaseudulle kylmää", hän toteaa.

Puolueella on nyt Heikkisen mukaan peiliin katsomisen paikka ja kova työ vakuuttaa viljelijäväestö.

Mutta mistä kannatuksen romahdus sitten johtuu?

Varapuheenjohtaja muistuttaa, että moni viljelijä taistelee voimiensa äärirajoilla, ja pinnalla on paljon väsymystä, pettymystä sekä uupumista.

"Johtava hallituspuolue on tällöin helppo syyllinen", hän pohtii.





Heikkinen myöntää, että satovahinkojen korvaamisessa puolue ei ole onnistunut riittävällä tavalla.

Pääministeripuolueen varapuheenjohtaja sanoo olevansa eniten harmissaan siitä, että työ, jota puoluejohto on tehnyt, ei ole riittävän selkeästi välittynyt viljelijöille.

"Tällä kaudella on muun muassa purettu maatalouden normistoa, uusi elintarvikelaki on eduskunnan käsittelyssä, kotimaisen ruoan arvostusta on nostettu sääntelemällä alkuperämerkinnöistä", hän listaa hallituskauden hankkeita.

Lisäksi myös elintarvikevientiin on panostettu voimallisesti ja uusia markkinoita on avautunut. Heikkinen nostaa esiin myös sen, että yrittäjätulovähennyksen vaikutus maatiloilla on ollut merkittävä. Toisaalta viljelijöiden jaksamista on tuettu Välitä viljelijästä –projektin avulla.

"Olemme edesauttaneet voimallisesti biotalouden kehittymistä, mikä tuo työtä ja elinvoimaa nimenomaan maaseudulle. Meillä on terve ja realistinen metsälinja. Paljon olemme siis myös tehneet", varapuheenjohtaja lisää.





Kun Heikkiseltä kysytään, miten hän kokee keskustan puolueena onnistuneen viljelijöiden asioiden ajamisessa, hän vakuuttaa luottavansa täysin maa- ja metsätalousministeri Jari Leppään (kesk.)

"Tuskin mikään muu eduskuntaryhmä pui maatalouspoliittisia kysymyksiä yhtä paljon kuin keskustan eduskuntaryhmä. Missään muussa eduskuntaryhmässä ei myöskään ole niin paljon maatalouden arjen ymmärrystä kuin meillä", hän sanoo.

Varapuheenjohtaja vakuuttaa, että maatalousasioissa keskustalla on vain yhdet rattaat. Sisäisiä vääntöjä maatalouskysymysten merkityksestä ei puolueen sisällä ole siis tarpeen käydä.

Lue lisää:

Keskustan viljelijäkannatus romahti neljässä vuodessa – perussuomalaiset ja kokoomus nousussa