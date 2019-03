Perussuomalaisten puheenjohtaja: Maahanmuutto ei ole ratkaisu maaseudullekaan

"Saat, mitä tilaat" oli perussuomalaisten iskulause vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Sama iskulause on yhä painettuna puoluetoimiston kokoushuoneen pahvimukeissa.

Huhtikuun vaaleihin hallituskaudella kertaalleen kahdeksi puolueeksi hajonnut perussuomalaiset lähtee ohjelmatunnuksella "Äänestä Suomi takaisin".

"Emme irtisanoudu vanhoista sloganeista sitä mukaa, kun uusia tulee tilalle. Meillä yhä on voimakkaasti mukana se ajatus, että "saat, mitä tilaat".

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoo, että puolueen yhtenä keskeisenä tavoitteena vaalikampanjassa on vakuuttaa ihmiset uudelleen äänestämisen mielekkyydestä:

"Vakuuttaa ne ihmiset, jotka kokivat viime vaalien jälkeen, että he eivät saaneet sitä, mitä tilasivat."

"Kun perussuomalaisten kannatus on viimeisimmissä gallupeissa ollut nousussa, samalla epätietoisten äänestäjien määrä on jonkin verran laskenut. Katsomo-osasto alkaa heräillä, kun vaalit lähestyvät", puheenjohtaja tulkitsee mittauksia.





Helsingin Sanomien 21. helmikuuta julkistamassa puoluemittauksessa perussuomalaiset olivat kovin nousija. Puolueen kannatus nousi ensimmäisen kerran yli kymmeneen prosenttiin puoluehajaannuksen jälkeen.

Perussuomalaisten kannatukseksi saatiin kyselyssä 11,4 prosenttia. Suurimmat laskut, 0,9 prosenttiyksikköä, kirjauttivat kokoomus ja keskusta sosiaalidemokraattien pysyessä kärjessä.

"Uskon, että olemme jossain määrin onnistuneet tavoittamaan uudelleen sitä äänestäjäkuntaa, joka pettyi siihen, mitä sai äänestettyään perussuomalaisia vuonna 2015", Halla-aho sanoo ja viittaa puolueesta eronneeseen ja maan hallituksessa pysyneeseen Siniseen tulevaisuuteen.





Jäljelle jääneet perussuomalaiset ovat Halla-ahon mukaan ymmärtäneet, mitkä virheet johtivat puolueen kannatuksen puolittumiseen vuoden aikana hallitusvastuussa keskustan ja kokoomuksen rinnalla.

Jäsenistön viesti heijastui vuoden 2017 puoluekokouksen henkilövalinnoissa. Jussi Halla-aho valittiin puoluejohtajaksi vetäytyneen Timo Soinin jälkeen. Puolue hajosi kahtia.

Mielipidekyselyjen taustatietojen perusteella Jussi Halla-aho arvioi, että varsinkin Pohjois-Suomessa keskustaa aiemmin äänestäneet ovat vaihtaneet perussuomalaisiin.





Syitä on useita. Joulu- ja tammikuussa julki tulivat Oulussa alaikäisten seksuaaliseen väärinkäyttöön liittyvät tapaukset, joissa maahanmuuttotaustaiset olivat yliedustettuina syytetyissä ja nyttemmin oikeudessa. Vanhusten ja varhaiskasvatuksen hoivaskandaalit ovat nekin vaikuttaneet.

"Sitten ovat nämä hallituksen ilmastotavoitteet. Moni kokee, että keskustan ilmastolinja ei sanottavasti eroa vihreistä."

Puolueen vaaliohjelman kärjet ovat Suomeen suuntautuvan haitallisen maahanmuuton rajoittaminen ja epärealistiseksi mielletyn ilmastopolitiikan vastustaminen.

"Perussuomalaisille uusi tehtaanpiippu Suomessa on ympäristöteko", kuuluu puolueen eduskuntaohjelman yksi kannanotoista.





Olisiko työperäisestä maahanmuutosta lääkkeeksi maaseudun väestökatoon?

"Maahanmuuttajat eivät oikein viihdy maaseudulla. He kaipaavat kaupunkien sykettä, kuten on nähty. Kyllähän maahanmuuttajia sijoitetaan eri puolille Suomea, mutta he valuvat yleisesti Helsinkiin. Siitä ei ole ratkaisuksi mihinkään muuhunkaan ongelmaan, ei varsinkaan maaseudun väestökatoon."

Halla-ahon arvio on, että meille suuntautuu hyvin vähän Suomen ja julkisen talouden kannalta edullista työperäistä maahanmuuttoa:

"Saatavuusharkinnan piirissä eivät kaivatut osaajat ja koodaajat ole nytkään, rajoitukset koskevat matalapalkka-alojen vähän koulutettuja."

Teollisuuden ja työllisyyden linjanvedoissaan perussuomalaiset ovat samalla linjalla kuin maan suurin teollisuustyöntekijöiden ammattiliitto Teollisuusliitto ja työnantajien Teknologiateollisuus, jotka jo aiemmin julkistivat omat ohjelmansa.

Halla-ahon johdolla perussuomalaiset ei yhdy "moraaliposeeraukseen", josta hän syyttää muita puolueita ilmastopolitiikassa.

Fakta: Perussuomalaiset

Perussuomalaisten kannatus oli 11,4 prosenttia Helsingin Sanomien mittauksessa (21.2.).

Kevään 2015 vaaleissa puolue sai 38 kansanedustajan paikkaa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä supistui kesäkuussa 2017 Uuden vaihtoehdon (Sininen tulevaisuus) muodostamisen jälkeen 15 hengen vahvuiseksi.

Jussi Halla-aho on toiminut puolueen puheenjohtajana kesäkuusta 2017 alkaen. Hän on koulutukseltaan filosofian tohtori. Heinäkuusta 2014 Halla-aho on ollut Euroopan parlamentin jäsen, mitä ennen hän toimi kansanedustajana huhtikuusta 2011 alkaen.

Halla-aho on ehdolla eduskuntaan Helsingin vaalipiiristä.