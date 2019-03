Pirkka-Pekka Petelius vihreiden ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin: "Suojeluun riittävän suuria eteläisen Suomen metsäalueita"

Uudenmaan Vihreät on nimennyt näyttelijä Pirkka-Pekka Peteliuksen ehdolle eduskuntavaaleihin. Petelius on pitkän linjan näyttelijä, joka tunnetaan monista rooleistaan TV:ssä, teatterissa ja elokuvissa. Hän on myös juontanut Ylen Luontoiltaa.

Petelius lähtee ehdolle torjumaan ilmastonmuutosta ja luonnon elinkirjon tuhoutumista.

“Ehdolle asettumiseni on luonteva jatko sille kehityssuunnalle elämääni, jolla haluan edesauttaa jälkeläistemme tulevaisuutta. Ihmiskunta tuhoaa maapalloa ennennäkemätöntä vauhtia. Pian oma elinkelpoisuutemmekin lajina on uhattuna.”

Konkreettisina tavoitteinaan Petelius nostaa esille muun muassa luonnonsuojelualueiden määrän merkittävää lisäämistä.

“Luonnon monimuotoisuuden ja ekologisen lajikirjon turvaamiseksi olisi erityisen tärkeää lisätä suojeluun riittävän suuria eteläisen Suomen metsäalueita, sekä luoda niiden välille yhtenäisyyttä vaalivia viherkäytäviä.”

“Luontomme on arvokkainta kansallista pääomaamme jota tulee vaalia, koska olemme siitä täysin riippuvaisia. Luonnon hyvinvointi ja ilmastonmuutoksen torjuminen tulee viimeistään nyt ottaa vakavasti huomioon kaikessa poliittisessa päätöksenteossa", Petelius huomauttaa.

Peteliuksen valinnan jälkeen vihreillä on julkistettuna Uudeltamaalta 35 ehdokasta. Puolue aikoo jättää täyden listan ja haastaa kokoomuksen ja SDP:n Uudenmaan suurimpana puolueena.