Ville Niinistö suuttui pääministeerin metsäpuheista: "Ilmiselvästi tahallinen valehtelu on jo törkeää"

Vihreiden kansanedustaja ja entinen puheenjohtaja Ville Niinistö on suivaantunut pääministeri Juha Sipilän (kesk.) metsähakkuulausunnoista Uutissuomalaisen haastattelussa. Sipilä sanoo siinä, että punavihreiden metsänäkemykset ovat uhka metsien hyödyntämiselle ja metsäalan työpaikoille.

"Valehtelu on rumaa. Toisen ajatuksia ei saisi vääristellä, mutta ilmiselvästi tahallinen valehtelu on jo törkeää", Niinistö vastaa tviitissään.





Niinistö kehottaa pääministeriä ja kaikkia muitakin muistamaan käytöstavat ja kunnian eduskuntavaalien alla.

Niinistö toteaa, että eri puolueilla on eri näkemyksiä siitä, mikä on luonnon monimuotoisuuden, ilmaston ja hiilinielujen sekä puunkäytön kannalta kestävä hakkuiden enimmäismäärä.

"Tässä puolueilla on eri näkemyksiä, merkitys hakkuumääriin on noin 10 prosenttia. Hakkuukieltoa ei ole esitetty, ohjauskeinosta ja menetelmistä on keskustelua", Niinistö kirjoittaa jatkotviitissään.

Sipilä kertoo haastattelussa keskustan maanantaina julkistettavasta metsäohjelmasta. Siinä linjataan, ettei hakkuita tarvitse vähentää.

"Punavihreä puoli kieltäisi käytännössä metsien käytön kokonaan ja sitä kautta suomalaiset työpaikat.





Myös SDP:n suunnalta ihmeteltiin Sipilän tulkintoja. Puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoi Twitterissä, etteivät demaritkaan ole kieltämässä metsien käyttöä.

"Taitaa olla hätä kädessä, kun ihan puheenjohtajatasolla täytyy rakentaa olkiukkoja demareiden linjauksista", Rönnholm sanoo.

Olkiukkojen rakentamiseksi kutsutaan keskustelutyyliä, jossa vastapuolen kannanottoja tulkitaan kärjistetysti ja vääristellen jotta niiden vastustaminen olisi helpompaa.