Sipilä Ylen haastattelutunnilla: "Vihreiden ja SDP:n on kerrottava, mikä metsäteollisuuden tehdas suljetaan, jos hakkuita rajoitetaan"

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi Ylen haastattelutunnilla kansanedustaja Ville Niinistön tviittiä, jossa Niinistö syyttää Sipilää valehtelusta. Sipilä sanoi Uutissuomalaisen haastattelussa, että "punavihreä puoli kieltäisi käytännössä metsien käytön kokonaan ja sitä kautta suomalaiset työpaikat."

"Valehtelu on rumaa. Toisen ajatuksia ei saisi vääristellä, mutta ilmiselvästi tahallinen valehtelu on jo törkeää", Niinistö huomautti.

"Tässä puolueilla on eri näkemyksiä, merkitys hakkuumääriin on noin 10 prosenttia. Hakkuukieltoa ei ole esitetty, ohjauskeinosta ja menetelmistä on keskustelua", hän jatkoi.

Sipilä kertoi Ylellä perustavansa käsityksensä kyselyyn, jossa 95 prosenttia vihreiden kansanedustajista haluaisi vähentää heti puun käyttöä.

"Suljetaan sitten tehdas, sitähän tämä tarkoittaa."

Sipilä jatkoi vaatimalla vihreitä ja vasemmistoliittoa kertomaan, mistä tehdas tai tehtaat suljetaan.

"Eduskunnan kyselytunnilla vihreiden kansanedustaja on jopa esittänyt, että kaikki hakkuut lopetettaisiin", hän kuvailee.

Niinistön terävää tviittiä Sipilä selittää vaalilaukalla.

Toisaalta myös hänen omaa sanavalintaansa kuvailtiin haastattelutunnilla varsin kärjistäväksi. Haastattelijat epäilivät ulkomaisten investoijien saavan uhkakuvasta varsin kielteisen kuvan, sillä Antti Rinne (sd.) on tämän hetken kannatusmittauksissa vahvin ehdokas pääministeriksi.

"Tästä lähtee ulkomaille se epäselvä viesti, mikä Rinteen vastauksista hakkuisiin on tullut. On hyvä, että asiasta keskustellaan. Oppositio on ajanut kaksilla rattailla: toisaalta halutaan lisätä puurakentamista ja toisaalta rajoittaa hakkuita. Jos Venäjältä aletaan tuoda Suomeen puuta, se ei auta ilmastonmuutosta, sillä ilmakehä on kaikkien yhteinen", Sipilä sanoi.

Sipilä kommentoi myös ilmastonmuutoskeskustelua. Hänen mielestään on selvää, ettei ilmastoahdistus saisi Suomessa vaikuttaa syntyvyyteen ja ilmastonmuutoksen torjuminen onnistuu niin, ettei suomalainen elämänmuoto kärsi esimerkiksi autoilun osalta.

"Pariisin ilmastosopimuksen toimet eivät riitä. Suomella on oma ohjelma, johon kahdeksan puoluetta on sitoutunut ja sen toimet riittävät."

