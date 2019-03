Ministeri Leppä: Kiistely metsien hakkuista liittyy koko metsäalaan

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) julkisti keskustan metsälinjauksen tänään Nurmijärvellä golfkeskuksen viereisellä hakkuukohteella.

Leppä sivusi samalla viikonloppuna noussutta poliittista keskustelua hakkuumääristä.

"Kiistely siitä paljonko metsistä saa hakata, ei riipu hallituksesta eikä yksittäisistä toimijoista, vaan se liittyy koko metsäalaan. Viime vuonna meidän hakkuumäärä oli ennätykselliset 77 miljoonaa kuutiota. Metsien kasvun kasvu on kasvanut koko ajan ja se on tärkeää pitää nousu-uralla", Leppä totesi nokipannukahvien äärellä.

Keskustan tavoitteena on vähentää öljyn, betonin, muovin ja hiilen käyttöä, siinä puulle jää nouseva rooli.

"Metsälinjauksen keskeinen asia on se, että halutaan systeeminen muutos nykyiselle talouden järjestelmälle, päätös fossiilisen talouden aikakaudelle. Pitää mennä kohti biotaloutta. Suomi on biotalouden kärkimaita maailmassa, ja sitä haluamme vahvistaa meidän linjauksella."

Leppä korosti, että metsät muodostavat keskeisen rungon biotalouden mahdollisuuksille. Samoin, että Suomessa pystytään yhdistämään metsien ja puun kestävän käyttö, metsien monimuotoisuuden säilyminen ja hiilinielujen kasvu.

"Viimeisen 60 vuoden aikana on pystytty kaksinkertaistamaan meidän hiilinielut. Kiitos hyvän metsänhoidon, kiitos suomalaisten metsänomistajien, että näin on tapahtunut. Kun tämä on tapahtunut valtaosin yksityismetsissä, niin metsänomistajan rooli on todella vahva. Se on asia mitä Keskusta pitää hyvin suuressa arvossa, Leppä sanoo.

Leppä kannustaa metsänomistajia yhä parempaan metsänhoitoon, jotta metsien kasvu, hiilensidontakyky ja metsien puunkäyttö voi kasvaa kestävällä tavalla.





Lue lisää aiheesta:

Keskustan metsälinjaus: "Vähennetään öljyn, betonin, muovin ja hiilen käyttöä, ei puun käyttöä"

Sipilä Ylen haastattelutunnilla: "Vihreiden ja SDP:n on kerrottava, mikä metsäteollisuuden tehdas suljetaan, jos hakkuita rajoitetaan"