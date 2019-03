MTK:n metsäjohtaja jyrähtää: "Hakkuukeskustelu on lähtenyt lapasesta!"

MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkaraisen mielestä keskustelu metsien hakkuista on lähtenyt lapasesta.

"Ei nyt hakkuita voida tehdä vain sen takia, että meillä olisi sopivan kokoinen hiilinielu. Keskustelu on täysin hyödytöntä, jos ei mietitä mitä siitä seuraa. Paljonko työpaikkoja ollaan valmiita menettämään? Ei Suomi elä kuplassa."

Hakkarainen on seurannut aihetta huolestuneena, jos tulevan hallituksen kanta hakkuisiin tulee ainoastaan ilmastopoliittisista lähtökohdista.

"Jos hallitus päättää, että poliittinen tavoite on hakata 65 miljoonaa kuutiota, mitä tapahtuu kun kiintiö tulee täyteen. Matti kerkesi hakata, Pekkako ei enää saa? Mikä lainsäädäntö estää yksityistä metsänomistajaa? Tässä tulee jo yksityisen omaisuuden suoja haastettua. Pitääkö lakeja alkaa muuttaa?"

Oma näkökulmansa on talouselämä, jonka toimintaa kiintiöillä rajoitettaisiin.

"Meillä on nyt olemassa teollisuuden kapasiteetti, joka on mitoitettu nykyisille hakkuumäärille. Teollisuuden toiminnan ja investointien kannalta jo pelkästään tällainen keskustelu on iso riski."

Hakkarainen muistuttaa, että jos puuta ei Suomesta saa, sitä tuodaan muualta.

"Haluammeko tuoda puuta ennemmin Venäjältä? Keskustelussa pitäisi ottaa huomioon paitsi teollisuus niin myös talous, työpaikat, yksityistalous ja yhteiskunnan kokonaishyvinvointi huomioon."

"Mistä tulee oletus, että ilmastopolitiikka tulee hoitaa hakkuita vähentämällä? Entäpä jos onkin kustannustehokkaampaa vähentää päästöjä enemmän ja nopeammin?"

Hakkarainen viittaa viimeviikkoiseen professori Risto Päivisen kannanottoon maa- ja metsätalousministeriön biotalousseminaarissa.

"Hakkuiden vähentäminen on tehotonta ilmastopolitiikkaa. Jos samaan aikaan tuotteiden kysyntä ei vähene, tuotanto valuu muualle ja ilmastopolitiikan kannalta ongelma saattaa kasvaa."





