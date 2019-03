Li Andersson arvioi keskustan ja kokoomuksen pelaavan oikeistopopulistien pussiin: "Miksi kukaan äänestäisi kevytversiota?"

Kuinka ilmastonmuutoksen kustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti? Se on eduskuntavaalien ydinkysymys vasemmistoliitolle ja puolueen puheenjohtaja Li Anderssonille.

"Olemme kutsuneet näitä ilmastonmuutos- ja eriarvoistumisvaaleiksi. Ratkaisut ilmastonmuutokseen on löydettävä yhdessä. Suomen eri alueilla on käytettävä eri keinoja sen torjumiseen."

Maa- ja metsätalouden hiilinielut ovat tärkeässä roolissa ja Andersson haluaa tehdä maanviljelijöistä ja metsänomistajista ilmastotyön sankareina. Puurakentamisen edistämisestä vallitsee Anderssonin mukaan vahva yhteisymmärrys puolueiden välillä.

"Se on otettava huomioon sekä julkisissa hankinnoissa että kaavoituksessa. Ruuan ilmastovaikutuksia on vähennettävä muuttamalla joukkoruokailut kasvispainotteisiksi."





Aikaisemmin vasemmistoliitolla oli ongelmia perinteisten duunareiden ja urbaanien lattevasemmistolaisten maailmankuvien yhteensovittamisessa. Nyt yhteys on löytynyt, Andersson arvioi.

Hallitukseen pääsyä puheenjohtaja pitää "äärimmäisen tärkeänä". Ja melko varmaa se onkin, ainakin jos Antti Rinne (sd) on pääministeri.

"Merkittäviä näkemyseroja ei juuri ole löytynyt."

Nykyistä hallitusta Andersson kuvaa oikeistolaisimmaksi "sitten 30-luvun".

"Olen seurannut liberaalin ja ihmisoikeuksia kunnioittavan oikeiston kuolemista sukupuuttoon surullisin mielin. Kokoomus, keskusta ja siniset yrittävät estää oikeistopopulismin nousun koventamalla omaa linjaansa, mutta se ei toimi. Miksi kukaan äänestäisi kevytversiota?"





Maatiloille on annettava enemmän tukea innovaatioihin ja investointeihin ja niitä on tuettava ympäristötyössä hiilinielutuella. Korkeisiin peltovuokriin on puututtava, joko kehittämällä tukijärjestelmää tai säätelemällä vuokratasoa.

Rahat löytyvät yritystukijärjestelmän uudistamisesta, Andersson lupaa.

"Tällä vaalikaudella yritystukijärjestelmän uudistus epäonnistui odotetusti, koska siihen olisi vaadittu yhteisymmärrys kaikilta puolueilta. Näin syntyi valtava määrä eturistiriitoja eikä mitään saatu aikaiseksi. Ilmastolle ja ympäristölle haitalliset tukimuodot on lopetettava ja teollisuuden energiaverotusta kiristettävä."

Andersson korostaa, ettei ilmastonmuutoksen hillintään voi suhtautua Suomessa kielteisesti. Kiertotalous luo kotimaisia työpaikkoja ja jos hiilineutraaleja tuotantotapoja ei kehitetä, niitä ei voida myöskään myydä kansainvälisesti.

"Esimerkiksi Kiinassa tapahtuu tällä hetkellä ympäristötyön osalta erittäin paljon. Suomen on kannettava vastuunsa: rikkaat maat ovat rikastuneet käyttämällä fossiilisia polttoaineita."





"Äärimmäisen typerää." Näin Andersson kuvaa kokoomuksen tavoitetta uudistaa perhevapaajärjestelmä ilman lisäkuluja. Koko uudistus peruttiin ja tällä hetkellä syntyvyys on Suomessa historiallisen alhaisella tasolla.

"Perhepolitiikka on olennainen osa vaaleja. Kannatamme mallia, jossa tulosidonnainen vanhempainvapaa pitenisi 18 kuukauden pituiseksi ja molemmille vanhemmille olisi kiintiöity siitä puoli vuotta."

Kokoomus ja EK ovat Anderssonin mukaan halunneet parantaa naisten työllisyyttä syntyvyyden kustannuksella.

Lasten ja vanhusten hyvään hoitoon on tehtävä merkittäviä investointeja, Andersson linjaa. Hoitajia on lisättävä ja heidän palkkojaan korotettava.

"Se maksaa. Emme voi enää kokoomuslaisesti ajatella laskevamme veroastetta jatkuvasti. Minun käsitykseni suomalaisista on se, että pienten lasten ja vanhusten hoitoon ollaan valmiita panostamaan, kunhan rahat käytetään oikein."

Fakta:

Vasemmiston kannatus oli prosenttia 9 prosenttia Alma Median mittauksessa (5.3.).

Kevään 2015 vaaleissa puolue sai 12 kansanedustajan paikkaa.

Li Andersson on toiminut kansanedustajana vuodesta 2015 ja puolueen puheenjohtajana kesäkuusta 2016 alkaen. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden kandidaatti.

Andersson on ehdokkaana Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Hän sai viime vaaleissa yli 15 000 ääntä, 5 000 enemmän kuin saman vaalipiirin Petteri Orpo (kok.)