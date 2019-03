MTK:n Marttila pettyi soten kaatumiseen ja hallituksen eroon – "Päällimmäinen tunne on harmitus"

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila on pettynyt siihen, että sote- ja maakuntauudistus kaatuu ja samalla myös Sipilän hallitus on jättänyt eronpyyntönsä.

"Päällimmäinen tunne on harmitus ja pettymyskin. Sote- ja maakuntauudistuksessa oli kyse isosta hankkeesta, joka olisi vienyt kokonaisuutta parempaan suuntaan. Emme pitäneet hanketta MTK:ssa mitenkään täydellisenä, mutta tämä olisi pitänyt saada maaliin", Marttila sanoo.

"Nyt on taas paljon kysymysmerkkejä ilmassa, että mistä lähdetään seuraavaksi liikkeelle."

Sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen ei tullut Marttilalle suurena yllätyksenä.

"Kyllähän viimeisten parin viikon tapahtumien valossa tällaista saattoi odottaa. Sen sijaan hallituksen ero on iso yllätys."





Maatalouden kannalta päällimmäinen huoli liittyy lakiin eläinten hyvinvoinnista, jonka valmistelu on edelleen kesken.

"Verrattain hyvä uusi laki on ollut tekeillä jo kahden hallituskauden ajan. Se on käynyt eduskunnan valiokunnat läpi ja olisi valmis hyväksyttäväksi. Ainoa ongelma on ollut kytkös maakuntauudistukseen", Marttila kertoo.

"Tämä tekninen asia olisi kuitenkin nähdäkseni käytännössä kyetty viemään läpi, jos hallitus olisi jatkanut toimintaansa normaalisti vaaleihin asti."

Toinen maatalouden kannalta epävarma kuvio liittyy lomitukseen, joka oli niin ikään kytketty suunniteltuun maakuntahallintoon.

"Epävarmuutta on ollut ilmassa jo liian pitkään, ja viime kädessähän maatilat joutuvat maksamaan tällaisesta. Jos laki eläinten hyvinvoinnista ja lomitusuudistus kaatuvat hallituksen arvovaltaan tai tulos tai ulos -ajatteluun, olisi eroilmoitus saanut mieluummin jäädä tekemättä", Marttila summaa.

