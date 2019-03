STM:n Varhila: Sote on niin iso kakku, mammutti ja elefantti, ettei se onnistu yhdessä hallituskaudessa

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila sanoo, että soteuudistuksen valmistuminen seuraavalla hallituskaudella riippuu siitä, mitä soteuudistuksella tarkoitetaan.

Hänen mukaansa soteuudistus ei onnistu yhdessä hallituskaudessa, jos tavoitteena on saada mukaan monialaiset maakunnat isoine tehtäväkokonaisuuksineen ja uudenlainen valinnanvapaus.

"Se on kyllä niin iso potti, kakku, mammutti, elefantti, että se ei onnistu yhdessä hallituskaudessa", hän sanoo.

Varhilan mukaan uudistus on kuitenkin mahdollista saada aikaan yhdellä hallituskaudella, jos se koskee vain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) pyysi eilen hallituksen eroa presidentti Sauli Niinistöltä, sillä soteuudistusta ei saatu tällä kaudella valmiiksi.





Työ ei valu hukkaan

Poliitikot ovat pitkään puhuneet, että jos sote kaatuu, se kaatuu eteenpäin. Varhilan mukaan tämä tarkoittaa sitä, että vaikka uudistusta ei saatu maaliin, palveluita on hallituksen kärkihankkeiden puitteissa kehitetty.

Hänen mukaansa palveluista on jo nyt tehty yhteensopivampia, eikä tämä työ valu hukkaan, vaikka rakenneuudistusta ei koskaan tulisikaan. Myös tietojärjestelmiä on kehitetty siihen suuntaan, että tieto liikkuisi ja järjestelmä ja potilaat keskustelisivat keskenään, Varhila sanoo.

Hän onkin huolissaan siitä, miten näiden järjestelmien kehittämistä voitaisiin viedä eteenpäin, vaikka sote kaatui. Varhilan mukaan valtiovarainministeriöön ollaan jo oltu yhteydessä siitä, miten ICT-järjestelmien kehittämisen rahoitusta voitaisiin jatkaa soten kaatumisesta huolimatta.

Myös soten valiokuntaveivaamisesta on ollut Varhilan mukaan hyötyä. Hänen mukaansa olennaisin asia tulevaisuuden kannalta on se, että perustuslakivaliokunnalta on saatu lausuntoja. Tältä hallituskaudelta lausuntoja on kolme, edelliseltä kaksi.

"Mikään hallitus ei voi aloittaa uudistusta puhtaalta pöydältä, ei edes parlamentaarisesti, vaan reunaehtoja on aika tavalla. Se antaa jatkolle aika selkeitä eväitä", hän sanoo.





Valmisteluorganisaatiossa työskentelevien työsuhteita ei jatketa

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö tiedottivat eilen, että seuraavaksi alkaa työ sen eteen, että sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatiot saadaan ajettua alas.

Valmisteluorganisaatiot on ajettava alas syyskuun loppuun mennessä. Varhilan mukaan organisaatioiden työntekijöiden osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei määräaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden työsuhteita todennäköisesti jatketa.

"Tilanne voi kuitenkin muuttua, jos uusi hallitus tekee uusia päätöksiä", hän sanoo.

"Logiikka on kuitenkin se, että tämä (sote- ja maakuntauudistus) on tämän hallituksen (Sipilän eronneen hallituksen) hanke ja maakunnille annettu raha perustuu nimenomaan tähän maakunta- sotereformiin, silloin rahoitus pitää ajaa sieltä."





Valmistelijat palaavat taustavirkoihinsa

Varhilan mukaan suurin osa valmisteluorganisaatioissa työskentelevistä ihmisistä on määräaikaisissa työsuhteissa, vaikka joitakin poikkeuksia voi olla. Lisäksi suurimmalla osalla on taustavirka esimerkiksi kunnalla, sairaanhoitopiirissä, maakuntaliitolla tai ely-keskuksessa.

"Ihmiset ovat jo palanneet tai palaamassa taustaorganisaatioonsa. Lähtökohtaisesti ei siis ole sellaista huolta, että he jäisivät työttömäksi, vaan heillä kaikilla on omat taustavirkansa", Varhila sanoo.

Hänen mukaansa valmisteluorganisaatioissa on kaikkiaan noin tuhat työntekijää. Heistä maakuntatasolla on noin 700–800 ihmistä, ja loput työskentelevät ministeriön valmisteluorganisaatiossa.