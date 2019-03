Sipilä puhkuu MT:lle vaali-intoa: "Me lähdetään nyt voittamaan vaalit"

Hallituksen perjantaina kaatanut keskustan puheenjohtaja ja toimitusministeristön pääministeri Juha Sipilä on lähtenyt täysillä vaalikentille.

"Me lähdetään nyt voittamaan vaalit", puhkui Turusta tavoitettu Sipilä Maaseudun Tulevaisuudelle.

"Sote kaatui ja me teemme nyt täysillä vaalityötä. Vaalityöhön lähdettiin heti ja koko viikonloppu ja tästä eteenpäin kaikki liikenevä aika."

Edellisvaalien jälkeen keskustan kannatuksesta on kadonnut kolmannes, joten töitä riittää.

Sipilä ei halunnut kommentoida tarkemmin kannatuslukemia, jotka tarvittaisiin, että hän saisi mandaatin jatkaa puheenjohtajana.

"Ei se ainakaan tuo ole, mitä gallupeissa nyt on."

Kolmannes äänestäjistä on kuitenkin puolueelta kadonnut ja niitä ääniä puheenjohtaja joukkoineen maakunnista aikoo hartiavoimin kalastaa.

"Paljon on tutkimusten mukaan niitä ihmisiä, jotka miettivät jättävätkö äänestämättä kokonaan."

Keskustan puheenjohtaja uskoo, että puolue on vakuuttanut toiminnallaan ainakin viljelijät.

"Keskusta on ainoa puolue, joka on johdonmukaisesti puolustanut viljelijöiden asiaa. Olemme käyttäneet kaiken liikkumavaran mitä budjetissa on ollut esimerkiksi maatalouden kriisipaketteihin."

"Eihän se hyvä se maanviljelyksen kannattavuus nyt ole. Emme voi olla tyytyväisiä tilanteeseen missään tapauksessa. Vientiä on saatu lisättyä, mutta samaan aikaan tuonti on kasvanut. Pitäisi saada oikeudenmukaisempi osa ruoan hinnasta tuottajalle."

Puolueessa pohditaan nyt huolellisesti, millaista sote-mallia jatkossa lähdetään viemään eteenpäin. Lisää tietoa aiheesta on luvassa ensi viikolla.

Tavoitteena on ainakin "perustuslaillisesti puhdas pohja", joka sisältää myös valinnanvapautta.

"Jos asiakas ei ole tyytyväinen, pitää voida vaihtaa palvelun tuottajaa."

Kysymykseen siitä miksi istuntokautta ei pidennetty ja oliko pääministerillä kiire päästä vaalikentille, Sipilä totesi:

"Istuntokautta oltiin valmiita pidentämään, mutta ei se voi jatkua ennakkoäänestyksen kanssa yhtä aikaa."

Korkein virkamiesjohto oli Sipilän mukaan tukenut tätä näkemystä.