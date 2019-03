SDP:n Antti Rinne verottaisi lihan syömistä – Viime eduskuntavaalien alla tarjolla oli Antin pekonipastaa

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo, että lihansyönnin vähentäminen verotuksellisin keinoin pitää selvittää.

Helsingin Sanomien vaalikoneessa on väite: Suomalaisia pitäisi ohjata vähäisempään lihansyöntiin, esimerkiksi verotuksen keinoin.

Rinne vastaa olevansa samaa mieltä.

"Ihmiset päättävät itse siitä, mitä he syövät, mutta tämä vaihtoehto selvitetään alkavalla vaalikaudella. SDP on esittänyt ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioon ottavaa kestävän kehityksen arvonlisäveroa. Verotuksen keinoin on mahdollista ohjata kulutusta kestävämpään suuntaan", hän perustelee.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on samaa mieltä.

"Lihansyönnin vähentäminen on tärkeä tapa vähentää ilmastopäästöjä sekä edistää kotimaista ruuantuotantoa, mikäli tuontilihan sijasta siirrytään kotimaisiin kasviksiin. Kasvis- ja lähiruokaa pitää edistää joukkoruokailuissa esimerkiksi kouluissa ja palvelutaloissa, jonka lisäksi kulutusta pitää ohjata huomioimalla hiilijalanjälki eri tuotteiden ja elintarvikkeiden hinnoissa", Andersson vastaa.

Vihreiden Pekka Haavisto kallistuu veron kannalle ja ohjaisi maataloustukia eläintuotannosta kasviproteiinin tuotantoon.

"Kasviproteiineille on Suomessa ja maailmassa kasvava kysyntä. Tämä on suuri mahdollisuus suomalaiselle maataloudelle. Ensisijaisesti maataloustukia tulisi ohjata lihantuotannosta kasviproteiinien tuotantoon ja julkisissa hankinnoissa olisi syytä suosia kasvipohjaisia ruoka-aineita", Haavisto vastaa.





Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, perussuomalaisten Jussi Halla-aho, kristillisdemokraattien Sari Essayah, Rkp:n Anna-Maja Henrikson ja sinisten Sampo Terho eivät kannata lihaveroa.

"Suomalaisesta lihasta valtaosa tulee karjasta, jota on käytetty ensin maitotaloustuotteiden tuottamiseen, joten erilaiset lisäverot lihalle vaikuttaisivat myös näissä tuotteissa", Essayah vastaa.

Keskustan Juha Sipilä ei ole vastannut HS:n vaalikoneeseen.





Vuoden 2015 eduskuntavaalien alla silloinen valtiovarainministeri Antti Rinne sai julkisuutta esiteltyään SAK:n Hyvää työtä Suomi -sivuilla bravuuriruokaohjeensa, pekonispagetin.

Reseptiä pidettiin melkoisena kaloripommina.