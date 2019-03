Elintarviketyöläiset vastustavat lihan verottamista: "Ohjaa kulutusta tuontilihaan"

Elintarviketyöläiset eivät innostu lihan verottamisesta.

Lihansyönnin vähentäminen verotuksellisin keinoin nousi esiin jälleen sunnuntaina, kun MT kertoi, että SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne haluaisi selvittää asian.

"Ihmiset päättävät itse siitä, mitä he syövät, mutta tämä vaihtoehto selvitetään alkavalla vaalikaudella. SDP on esittänyt ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioon ottavaa kestävän kehityksen arvonlisäveroa. Verotuksen keinoin on mahdollista ohjata kulutusta kestävämpään suuntaan", hän perustelee asiaa Helsingin Sanomien vaalikoneessa.





Suomen Elintarviketyöläisten Liiton puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen toteaa Maaseudun Tulevaisuudelle, että elintarviketyöläiset suhtautuvat kielteisesti kaikkiin valmiste- tai haittaveron statuksella oleviin veroihin, koska ne hyödyttävät tuontituotteita.

"Sitä (veroa) on hyvin vaikea säätää sillä tavalla, että näin ei tapahtuisi", hän huomauttaa.

Ongelma verotusratkaisuissa on Kuntosen mukaan siinä, että yleensä verokohtelu säädetään niin, että vero iskee kovimmin jo lähtökohtaisesti kalliimpiin, usein kotimaisiin, tuotteisiin.

"Se ohjaa kulutusta edullisimpiin tuotteisiin eli monesti tuontilihaan", Kuntonen sanoo.





Puheenjohtaja ei halua ottaa kantaa siihen, millaisen lihaveroratkaisun hän valitsisi, jos jonkinlainen vero pitäisi valita.

"Jokainen voi pohtia tätä kysymystä siltä pohjalta, että meillähän oli tämä niin sanottu makeisveroharjoitus. Se onneksi poistui. Siitä harjoituksesta voi oppia sen, että tällainen vero yleensä ohjaa tekemään tuotteita, jotka eivät ole sen veron piirissä", hän muistuttaa.

Makeisverojen kohdalla kävi niin, että monet suklaapatukan tyyppiset tuotteet muuttuivat veroratkaisun takia kekseiksi.

"Siinä tapahtuu hyvin äkkiä tällaista valmistekikkailua", Kuntonen ennakoi mahdollisen veron seurauksia.

