Britannian parlamentti äänestää tänään hallitsemattomasta brexitistä

Britannian parlamentti äänestää tänään siitä, käykö maa hallitsemattoman EU-eron tielle. Äänestys pidetään, koska parlamentti torjui pääministeri Theresa Mayn neuvotteleman sopimuksen tiistaina.

Parlamentti torjui brexit-sopimuksen tiistaina selvin luvuin. Sopimuksen kaatumista osattiin odottaa sen jälkeen kun kovan linjan konservatiivit ja Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP kertoivat äänestävänsä sitä vastaan. Sopimus kaatui äänin 391–242.

Sopimus torjuttiin tällä kertaa vähän loivemmin kuin tammikuussa, jolloin se murskattiin 230 äänen erolla 432–202.

Jos parlamentti äänestää hallitsematonta EU-eroa vastaan, torstaina brittiedustajat äänestävät siitä, pyydetäänkö EU:lta lisäaikaa brexitin toteuttamiseen.

EU-johtajat voisivat päättää lisäajasta ensi viikolla huippukokouksessa Brysselissä. Hallitsematon brexit halutaan välttää, minkä takia EU-maiden arvellaan olevan valmiita antamaan Britannialle lisäaikaa tilanteen selvittämiseen.

Aika on käymässä väliin, sillä brexitin määräpäivään on enää reilut kaksi viikkoa.





Britannian yritysmaailma otti parlamentin äänestystuloksen pettyneenä vastaan. Maan teollisuusliiton CBI:n pääjohtaja Carolyn Fairbairn kirjoittaa Twitterissä, että liika on liikaa ja sirkukselle on saatava loppu.

Britannian johtajien instituutin väliaikaisen johtajan Edwin Morganin mukaan poliitikot ovat jälleen kerran epäonnistuneet löytämään tien ulos umpikujasta. Hänen mukaansa politiikoista on tullut mestareita sanomaan, mitä he eivät halua, mutta kompromissihalua on vaikea nähdä.

Britannian kauppakamarin johtaja Adam Marshall pitää selvänä, etteivät hallitus ja monet yritykset ole valmiita hallitsemattomaan brexitiin. Hänen mielestään EU-eron ei saa antaa tapahtua 29. maaliskuuta.

Elinkeinoelämän reaktioista kertoo muun muassa Guardian.