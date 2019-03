Eläinsuojelujärjestöt tyytyväisiä hallituksen eroon: Eläinsuojelulain uudistus jäi kesken

Vuodesta 2011 lähtien valmisteltua eläinsuojelulain uudistusta ei ehditty viedä läpi tämän vaalikauden aikana. Eläinsuojelujärjestöille tämä sopii.

"Sipilän hallituksen esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi oli tehty pitkälti tuotannon ehdoilla, ja se olisi ollut jo voimaan astuessaan auttamattoman vanhentunut", sanoo SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.





SEY ja Animalia näkevät eduskuntavaalit ja lakiluonnoksen uuden käsittelyn mahdollisuutena.

"Eläinsuojelulain keskeisimmät kiistakysymykset avataan uudelleen tarkasteluun. Tällaisia ovat muun muassa turkistarhaus, parsinavetoiden kielto, emakkohäkit, kivunlievitys, kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti sekä eläimen itseisarvo. Eläinlaista tulee vaaliteema", sanoo Animalian kampanjavastaava Veikka Lahtinen.





Lakiesityksessä oli myös useita kohtia, jotka uuden hallituksen on järjestöjen mielestä syytä säilyttää. Näitä ovat muun maussa jalostukseen liittyvät tiukennukset, koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti sekä nisäkkäiden ja lintujen jatkuva vedensaanti.

Vedensaannin kohdalla tehtiin kuitenkin poikkeuksia. Esimerkiksi turkiseläimillä vaatimus koski vain siitoseläimiä.

"Turkiseläinten kohdalla kirjaus on riittämätön. Turkiseläimiä on myös käytännössä mahdotonta kasvattaa eettisesti ja kannattavasti siten, että eläinten hyvinvointitarpeet täyttyvät. Tämän vuoksi tarhaus on lakkautettava Suomessa mahdollisimman pian", Lahtinen sanoo.





Eläinsuojelupoliisin toiminnan laajentaminen koko maahan on yksi järjestöjen kärkitavoitteista seuraavalla vaalikaudella. Se halutaan kirjata hallitusohjelmaan.

Järjestöjen eläinpoliittiseen vaalikoneeseen tähän mennessä vastanneista ehdokkaista 97 prosenttia kannattaa eläinsuojelupoliisin toiminnan laajentamista.

"Helsingin poliisin eläinsuojelurikoksiin keskittyvän tutkintaryhmän hyvien kokemusten perusteella sama toimintamalli tulee ottaa käyttöön koko Suomessa. Eläinsuojelutapausten keskittäminen niihin erikoistuneille poliiseille parantaa eläinten suojelua ja auttaa saamaan eläimiä kaltoin kohtelevat edesvastuuseen", sanoo Pulli.





Järjestöt painottavat hallitusohjelmatavoitteissa myös erityisesti turkistarhauksen kieltoa ja kasvisruuan kulutuksen edistämistä. Turkistarhauksen kieltoa kannattaa tähän mennessä vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 81 prosenttia.

"Seuraavan eduskunnan päätettäväksi on kasautunut suuri määrä eläinten hyvinvointiin pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia lakeja. Eläinten ystävien äänet ovat tärkeämpiä kuin kenties koskaan aikaisemmin", Pulli sanoo.