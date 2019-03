Sari Essayah: "Poliitikot tappelevat valiokunnissa kuin pahaiset kakarat"

"Ovatko käsillä olevat vaalit sote-, ilmasto- tai maahanmuuttovaalit, vai nouseeko jokin aivan muu asia viimeisten viikkojen keskustelun ytimeen?", pohtii Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah MT:n kolumnissaan.

Hän uskoo, että kaikkien kysymysten ytimessä on kansalaisten luottamus poliittiseen päätöksentekojärjestelmään ja suomalaiseen yhteiskuntaan.

"Liian moni on pettynyt ja tuntee epäluottamusta. Viime vuosien leikkaukset ovat osuneet etenkin lapsiperheisiin ja eläkeläisiin. Myös koulutuksesta on tingitty. Syntyvyys laskee, ja syrjäytyneiden nuorten määrä on korkea. Vanhustenhoito ei toimi, ja lääkäriin joutuu jonottamaan. Ilmastonmuutos ja pakolaiskriisit aiheuttavat suurta epävarmuutta", Essayah listaa.

"Kaiken huipuksi poliitikot ajavat sote-uudistuksen karille, koska puoluepoliittiset intressit eivät toteudu, ja tappelevat valiokunnissa kuin pahaiset kakarat", hän toruu.

Essayah toteaa, että kotimainen ruoka ja energia ovat parasta ilmastopolitiikkaa ja kaipaa Suomeen sosiaaliturvauudistusta, joka sovittaa työn ja tuet paremmin yhteen.

"Sote-uudistuksessa ihmisten pitää saada samantasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut asuinpaikasta riippumatta; tähän tarvitaan valtakunnallinen palvelulupaus, alueellinen järjestämisvastuun toteutumisen toimintamalli sekä riittävä valvonta."

