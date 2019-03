Essee: Kasvuihme Etiopia pyyhki kärpäset naamaltaan

Tuskin mikään maa kuvastaa muutosten nopeutta yhtä hyvin kuin Etiopia. Maalla on yhä 80-luvulta jäänyt maine nälänhädän ja kuivuuden runtelemana paikkana. Viime viikolla mielikuvaa ankeutti maahan pudonnut Ethiopian Airlinesin matkustajakone. Konetyyppi toki on ollut käytössä myös Euroopassa ja muualla maailmassa.

Namibiasta on tullut ylemmän keskiluokan maa. Pääkaupunki Windhoek on siisti ja värien kirkkauden ja talon muotojen puolesta sen on sanottu muistuttavan lähinnä Ankkalinnaa.

On monta syytä sille, miksi Etiopia on juuri nyt maailman mielenkiintoisimpia paikkoja. Tässä niistä seitsemän.

3. Naiset nousussa

Etiopian korkein johto on harvinaisen naisvaltainen: presidentti on nainen ja entinen YK-konkari, hallituksesta puolet on naisia ja nainen löytyy myös korkeimman oikeuden presidentin pallilta.

Ylimmässä kuvassa Saksan presidentti Frank-Walter Steinmeier tapaamassa Etiopian presidentti Sahle-Work Zewdeniä.

4. Aliravitsemus vähenee nopeasti

2000-luvun alussa yli puolet alle viisivuotiaista lapsista oli aliravittuja, vuonna 2016 määrä oli 38 prosenttia. Elinajanodote on noussut.

5. Vihreät tavoitteet

Etiopia on ottanut tavoitteekseen tuottaa energiastaan 95 prosenttia uusiutuvilla. Etiopia tuottaa jo nyt 90 prosenttia sähköstään vesivoimalla, joskin sähköverkon kattavuus on vielä pieni.

6. Etiopia panostaa opetukseen

Maan budjetista lähes 25 prosenttia on varattu koulutukselle, mikä on moninkertaisesti enemmän kuin esimerkiksi Suomessa. Koulussa käyvien osuus on kasvanut kohisten, mutta ongelmana on opetuksen heikko laatu. Suomi on mukana kehitystyössä.

7. Pienviljelijöiden asema paranee

Kolmen miljoonan pienviljelijäperheen asemaa on kohennettu rekisteröimällä heidän maansa. Vaikka valtio virallisesti omistaa maat, pienviljelijöillä on siihen laajat oikeudet, jotka myös periytyvät.

Suomi on ollut kehittämässä järjestelmää ja luonut ympärille myös sähköisen rekisterin, johon maaomistukset kirjataan.

Naisille on rekisteröity noin puolet palstoista, mikä on lisännyt heidän vaikutusmahdollisuuksiaan.