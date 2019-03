RKP:n Henriksson: Sairaaloiden keskittämispolitiikka on johtanut ambulanssiralliin

Se perjantaiaamu oli dramaattinen eduskunnassa.

"Meillä piti olla yhdeksältä perustuslakivaliokunnan kokous, kun tuli viesti, että kokous peruttu. Siitä tämä päivä käynnistyi", kertaa Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson iltapäivän haastattelussa tunnelmia.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) hallituksineen ilmoitti hallituksen erosta ja oppositiopuolueet katsoivat hallituksen poliittista kujanjuoksua sivusta.

RKP:n kansanedustaja Anna-Maja Henriksson on seurannut perustuslakivaliokunnan jäsenenä koko vaalikauden eli neljä vuotta sote- ja maakuntauudistuksen synnytystuskia ja jatkuvia palautuksia laiskanläksyineen perustuslakivaliokunnasta uuteen lainvalmisteluun.

"Kolme kertaa perustuslakivaliokunta on todennut, että hallituksen esityksessä maakunta- ja sosiaali- ja terveyshuollon uudistamiseksi on perustuslaillisia ongelmia."





Hallitusta oli siis varoitettu ongelmista – viimeksi kolme viikkoa sitten.

Henrikssonin mukaan hallitus teki virheen, kun se yritti alusta lähtien niellä liian isoa palaa.

"Tämä ei ollut mikään tavallinen annos, vaan kaikkea yritettiin syödä samalla kertaa", Henriksson kuvaili.

"Jos hallitus olisi kuunnellut vähän herkemmällä korvalla, olisi puutteita voitu korjata jo vuosi sitten. Jääräpäisyys kostautui."

Sote kaatui, ja sitä saa jatkaa muodossa tai toisessa seuraava hallitus.





Ruotsalainen kansanpuolue on ollut mukana aiemmissa hallituksissa lähes aina, hallituspohjasta riippumatta. Kielipuolue on pitänyt ruotsinkielisestä vähemmistöstä ja kaksikielisyydestä huolta. Sipilän, Stubbin (kok.) ja Soinin (ps, sin.) hallituksesta RKP kuitenkin jätettiin ulkopuolelle.

Puolue on kritisoinut viime vuodet erityisesti keskittämispolitiikkaa, joka on terveydenhuollossa tarkoittanut aluesairaaloiden yhdistämistä, keskittämistä ja alasajoa. Erityisen kipeä asia on ollut Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen menetys ja siirto Pohjanmaalla Seinäjoen keskussairaalaan.

Suomessa on 12 laajan päivystyksen keskussairaalaa, jos Vaasa jää rajoitetun päivystyksen keskussairaalaksi. Vaasassakin keskiössä on ollut alueella asuvan väestön palvelut myös ruotsin kielellä.





Henrikssonin mukaan asiantuntijat puolsivat sekä Vaasan että Seinäjoen sairaaloiden laajaa päivystystä. Perustuslakivaliokunnan mielestä kielellisten oikeuksien toteutuminen tapahtuu parhaiten Vaasan keskussairaalassa

"Tämä asia on yhä korjattavissa – ja katson, että seuraavan hallituksen on korjattava tämä tilanne. Samoin se, että aluesairaaloilta on kielletty päiväkirurgiset toimenpiteet ja leikkaukset. En ole ymmärtänyt linjaa, jossa pienemmiltä sairaaloilta kielletään näitä toimenpiteitä ja joiltain sairaaloilta ympärivuorokautinen yleispäivystys."

Yleislääketieteen ympärivuorokautinen päivystys tarvitaan Henrikssonin mukaan ylipäänsä siellä, missä ihmiset asuvat.

Myös pienemmillä paikkakunnoilla sattuu ja tapahtuu. Oppositiopuolueen puheenjohtaja Henriksson kertoo varoittaneensa myös keskustapuoluetta ajoissa siitä, että jos sairaalaverkkoa ajetaan alas ja sitten ei tulekaan maakuntahallintoa ja sotea. Nyt ollaan tässä tilanteessa.





Sairaalakeskittämisten ja työnjaon perustana ovat olleet tavoitteet säästää kustannuksissa. Henrikssonin mukaan säästöjä ei ole tullut, vaan tuloksena on ollut ambulanssiralli ja palvelujen heikentyminen maakunnissa ja alueiden kakkoskaupungeissa.

Mikä sitten on hyväksyttävä matka synnyttämään tai ensiapuun?

Kaikissa kaupungeissa ei voi olla keskussairaalaa, Henriksson myöntää. Aivoverenvuodossa hoitoon on kuitenkin päästävä nopeasti, tunnissa–puolessatoista.

Henriksson asuu Pietarsaaressa, jonka työpaikkaomavaraisuus on 132 prosenttia. Alueen suuria yksityisiä työnantajia ovat metsäyhtiö UPM, elintarvikeyhtiö Snellman, Nautorin ja Balticin veneveistämöt.





Väestö muuttaa töiden perässä. Kaupungistuminen on Henrikssoninkin mielestä globaali trendi.

"Pendelöinti tapahtuu nyt kaupunkien suuntaan. Siellä ovat yliopistot, palvelut ja työt."

Ruotsalainen kansanpuolue

Ylen kannatusmittauksessa 7. maaliskuuta RKP:n puoluekannatus oli 4,7 prosenttia.

Anna-Maja Henriksson on toiminut kansanedustajana yhtäjaksoisesti maaliskuusta 2007. Kolmannen kauden kansanedustajan vaalipiirinä on Vaasan vaalipiiri.

Henriksson asuu Pietarsaaressa.

Nykyisessä eduskunnassa Henriksson kuuluu jäsenenä perustuslakivaliokuntaan, jonka työtä koko istuntokauden on värittänyt terveys- ja sosiaaliturvauudistus ja sen perustuslain edellytykset. Soten valmistelu kaatui sen perustuslakikysymyksiin.

Varatuomari ja pankkilakimies Anna-Maja Henriksson on toiminut oikeusministerinä Jyrki Kataisen (kok.) hallituksessa 22.6.2011–23.6.2014 sekä Alexander Stubbin (kok.) hallituksessa 24.6.2014–28.5.2015.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä koostuu Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen kansanedustajista sekä Ahvenanmaan vaalipiirin yhdestä kansanedustajista. Yhteensä ryhmään kuuluu kymmenen kansanedustajaa.