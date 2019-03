EU:n Juncker brexitistä: "Mitään ei ole enää tehtävissä, olemme tämän tien päässä"

Ratkaisua Britannian EU-erosta ei ole odotettavissa tämän viikon huippukokouksessa, sanoo EU:n komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. Juncker kertoi asiasta saksalaisella Deutschlandfunk-radiokanavalla ja enteili uutta huippukokousta ensi viikolle.

Junckerin mukaan Britannian pääministeri Theresa Mayllä pitäisi olla esittää EU:lle Britannian parlamentin hyväksymä sopimus sekä selkeä aikataulu siihen liittyen. Koska tällaista ei ole luvassa ennen huomenna alkavaa huippukokousta, on Junckerin mukaan todennäköistä, että EU-johtajat joutuvat kokoontumaan uudelleen ensi viikolla.

Britannian EU-eron on määrä astua voimaan ensi viikon perjantaina. Britannia käy nyt neuvotteluja EU:n suuntaan eropäivän viivästyttämisestä. Asiaa oli määrä käsitellä EU:n huippukokouksessa huomenna ja ylihuomenna.

"Niin kauan kun emme tiedä, mihin Britannia voisi vastata kyllä, emme mekään voi tehdä päätöstä omalta puoleltamme", Juncker sanoi.

Hänen mukaansa uusia neuvotteluja ei ole luvassa.

"Mitään ei ole enää tehtävissä, olemme tämän tien päässä. Jos halutaan keskustella uusista skenaarioista, tarvitaan uusi tie", Juncker kuvasi.

BBC:n mukaan May ei olisi pyytämässä brexitiin pitkää lykkäystä. Näin ollen maan ei tarvitsisi myöskään järjestää EU-parlamentin vaaleja toukokuussa. May on tänään iltapäivällä Suomen aikaa parlamentin kuultavana.

Mediatietojen mukaan pitkän lykkäyksen anominen olisi voinut johtaa useiden ministereiden eroamiseen Britannian hallituksesta.