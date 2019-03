Ei uusia vaaleja eikä veroja: Kokoomus kuoppaisi maakunnat

Kokoomus esitteli tänään linjauksensa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi ensi kaudella. Kokoomus kuoppaisi maakunnat ja rakentaisi sote-palvelut kuntien yhteistyön, esimerkiksi vapaaehtoisten kuntayhtymien pohjalle. Puolue esitteli linjauksensa tänään.

Linjaus ei sisällä uusia vaaleja tai veroja, sillä kokoomuksen mielestä jättimäistä hallintouudistusta ei tarvita. Kokoomuksen mielestä eri puolille Suomea tarvitaan erilaiset ratkaisut, ja monin paikoin on todennäköisesti syytä muodostaa laajoja kuntien yhteistyöalueita, jotta kaikki palvelut pystytään järjestämään.

Puheenjohtaja Petteri Orpo ei tiedotustilaisuudessa halunnut arvioida, montako yhteistyöaluetta tarvitaan. Se selviää myöhemmin. Muun muassa SDP ja vihreät ovat asettuneet pitkälti 18 alueen kannalle kuopatun maakuntauudistuksen hengessä.

"Kokoomus ei ole mallinsa kanssa yksin, vaan kaupunkien ja kuntien kanssa samalla puolella", Orpo sanoi.

Hän uskoo, että muut puolueet joutuvat vielä miettimään, "tulikohan asia betonoitua liian vahvasti liian varhain".

Kokoomus myös kiristäisi lainsäädännöllä hoitotakuuta ja tekisi palvelusetelien tarjoamisesta lainsäädännöllä velvoittavaa.

Orpo luonnehti kokoomuksen mallia nykyisen järjestelmän paranteluksi. Monilla alueilla on jo suunnitteilla vahvempia hartioita ja sitä työtä on syytä jatkaa.

Nykyisinkin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän perusta on valtion tuella toteutettu kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto. Julkisen sektorin ohella palveluja tuotetaan yksityisissä yrityksissä. Suomessa toimii myös laaja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kenttä, joka tuottaa sekä maksullisia että maksuttomia palveluja.





Kokoomuksen kenttäväen on ollut koko ajan vaikea niellä keskustan hellimää 18 maakunnan mallia, ja Orpo on joutunut sitä omilleen perustelemaan. Viime vuonna tähän aikaan hän puolusti vielä kovasti maakuntia sanoen, että malli on parempi kuin kuntapohjainen.

"Puolustimme hallituksen mallia, koska hyväksyimme aikoinaan neuvottelutuloksen. Yritimme pitää sovitusta kiinni ja teimme kaikkemme, jotta uudistus menisi läpi", Orpo perusteli.

Nyt kokoomus on puheenjohtajansa suulla sitä mieltä, että uudistusta ei kannata tehdä mammuttimaisena kokonaisuutena, vaan edetä kannattaa paloittain.

"Ehdotonta on, että jokainen heikompikin kunta löytää paikkansa jostain vahvemmasta järjestäjästä."