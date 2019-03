MTK:n jäsenmaksun laskussa tulostusvirhe

MTK:n tuottajayhdistysten jäsenmaksuja on alettu postittaa jäsenille maaliskuussa. Osassa maksuista on tulostusvirhe, jonka seurauksena jäsenmaksut näyttävät liian suurilta. Laskussa olevan jäsenmaksun yhteensä-rivillä oleva loppusumma on kuitenkin oikein myös virheellisissä laskuissa eli käytännössä virhe ei vaikuta maksuihin, MTK:n järjestöosastolta kerrotaan.





Jäsenille postitetaan joko yksi kortti tai jos jäsen omistaa tilan yhdessä puolison kanssa, kaksi korttia eli molemmille oma.

Virhe koskee 16 000:ta kahden kortin laskua. Siinä osa tiedoista on tulostunut vääriin sarakkeisiin. Lomakkeista puuttuu sarakkeet ”jakoraja eur” ja ”jäsenmaksukatto”. Tästä syystä ”jäsenmaksu erä 1” ja ”jäsenmaksu erä 2” -sarakkeissa on virheelliset ja varsin korkeat summat, jotka siis todellisuudessa tarkoittavat jakorajaa ja jäsenmaksukattoa.

Oikea jäsenmaksun erä 1 on tulostunut vasta ”laskun eräpäivä”-sarakkeeseen sekä myös loppusummaksi.





Jakoraja tarkoittaa summaa, jonka ylittyessä jäsenmaksu maksetaan kahdessa erässä. Jäsenmaksukatto taas tarkoittaa suurinta summaa, mitä MTK-yhdistys jäseneltä laskuttaa.