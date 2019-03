"Käytännössä kaksi vaihtoehtoa: Erosopimus hyväksytään ensi viikolla tai Britannia lähtee huhtikuussa EU:sta ilman sopimusta"

Britannian EU-erolle myönnetään lisäaikaa joko kaksi viikkoa tai vajaa kaksi kuukautta. EU-johtajat päättivät huippukokouksessa Brysselissä, että jatkoajan pituus riippuu siitä, hyväksyykö Britannian parlamentti erosopimuksen ensi viikolla.

EU myöntää brexitille lisäaikaa 12. huhtikuuta saakka, jos erosopimus hylätään. Jos sopimus hyväksytään, lisäaika jatkuu 22. toukokuuta saakka.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan on todennäköistä, että Britannian parlamentti hylkää erosopimuksen. Vaikutelma syntyi hänen mukaansa pitkässä keskustelussa, jonka EU-johtajat kävivät torstai-iltana pääministeri Theresa Mayn kanssa.

Ratkaisun löytäminen ei ollut hänen mukaansa huippukokoukselle helppoa. Kokous venyi, koska EU-johtajat miettivät jo nyt, mitä tapahtuu, jos sopimus hylätään.

"Pitkässä keskustelussa Mayn kanssa kyllä tuli se vaikutelma, että 95 prosenttisella todennäköisyydellä vastaus ensi viikolla on ei."

"Tässä on käytännössä kaksi vaihtoehtoa. Erosopimus hyväksytään ensi viikolla, mikä on erittäin epätodennäköistä. Tai Britannia lähtee 12.4. EU:sta ilman sopimusta", Sipilä sanoi.

Britannian oli määrä jättää Euroopan unioni 29. maaliskuuta eli ensi viikon perjantaina.

Päätös ei ollut helppo

Torstaina Brysselissä nähtiin ensimmäisiä merkkejä siitä, että Euroopan unionin 27 jäsenmaan brexit-rintama on rakoilemassa. Brexitin viivyttämisestä jouduttiin neuvottelemaan huippukokouksessa paljon odotettua pidempään.

Päätökset brexitistä on aiemmin nuijittu huippukokouksissa kasaan muutamassa minuutissa. Istuntojen aikaa on kellotettu, koska sitä on pidetty merkkinä yhtenäisyydestä.

May tuli kokoukseen mukanaan pyyntö brexitin siirtämisestä kesäkuun loppuun.

– Olen henkilökohtaisesti pahoillani siitä, että lisäaikaa piti pyytää, mutta se antaa parlamentille aikaa lopulliseen päätökseen brexitistä, May sanoi pysähdyttyään kameroiden eteen punaisella matolla.

Näin pitkä lisäaika kaatui siihen, ettei Britannialla ole aikeita järjestää EU-vaaleja.

Euroopan parlamenttivaalit pidetään 23.–26. toukokuuta, eikä niiden pitämiseen saa jäädä oikeudellisia sudenkuoppia. Jos Britannia ei järjestä vaaleja, mutta se pysyisikin EU:ssa, se vaarantaa koko Euroopan parlamentin aseman.

Sipilä kertoi informoineensa illan aikana eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtajaa.