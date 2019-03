Suomi panostaa kestävään matkailuun – kokeilualueet valittiin tällä viikolla

Maaseutumatkailulla on nyt tähdet kohdillaan: puhdas luonto on nouseva trendi ja reissaamista lähikohteisiin suositellaan sekä ympäristön ja ilmaston että paikallisen talouden ja työllisyyden kannalta.

Suomen Maaseutumatkailu­yrittäjät ry palkitsikin kaksi lähimatkailun taitajaa Ähtärin valtakunnallisessa maaseutu­matkailuseminaarissa keskiviikkona: pohjoissavolaisen Lomakartano Kivennavan ja haminalaisen Vimpa Islandsin.

Visit Finlandin projektipäällikkö Liisa Kokkarinen kertoi seminaarissa, että Suomi tähtää kestävän matkailun johtomaaksi vuonna 2025. Toistaiseksi vielä muut maat nousevat ihmisten mieleen kestävän matkailun mallimaina.

”Maailmalla saattaa olla suoranaista viherpesua, mutta meidän on vaikeaa kertoa edes niistä asioista, joita todella teemme”, Kokkarinen sanoi.

Kesällä tulee käyttöön Sustainable Finland (SF) -todennus, jolla voi osoittaa kestävyytensä ja olla mukana markkinoinnissa. Pilotti- eli kokeilukohteiksi on valittu tunturialueita, Jyväskylän seutu, pääkaupunkiseutu, Rauma ja Porvoo.

”Kyselyitä ja hakemuksia tuli valtavan paljon ympäri Suomen, mikä kertoo, että halua kehittää kestävää matkailua on.”

Pilottialueita esitellään laajasti muun muassa ulkomaisille vieraille ja kansainväliselle medialle.

Helsinkiläinen bloggaaja Hanne ”lähiömutsi” Valtari vinkkasi käyttämään vaikuttaja­markkinointia eli esimerkiksi tunnettujen kasvojen, kuten bloggaajien, urheilijoiden tai tubettajien avulla tehtyjä mainoksia, kirjoituksia ja testauksia yrityksen verkkosivuilla.

Valtarin mukaan ihmiset luottavat enemmän tällaisten vaikuttajien sanomisiin kuin maksettuihin mainoksiin. Hän itse veloittaa yhdestä kuvallisesta blogipostauksesta 2 300 euroa ja Instagram-postauksesta 500 euroa plus arvonlisävero.





Seminaarissa esiteltiin luontomatkailun suurmaata Islantia, jossa ensimmäiset viisi maatilaa aloittivat vuonna 1970 yhteistyön Islannin lentoyhtiön kanssa. Ala kasvoi, mutta varsinainen turistien miljoonavyöry alkoi vuonna 2010, kun saarivaltio pääsi maailmankartalle tulivuorenpurkauksen ja jalkapallomenestyksen ansiosta. Tuhka toi ihmettelijöitä, mutta tarjontaakin oli mietitty huolella.

”Etäisten kolkkien pitää tarjota majoituksen lisäksi jotakin erityistä”, maatilamatkailua markkinoivan Hey Islandin johtaja Saevar Skaptason kertoi.

Se voi olla seudun historiasta riippuen ruokaa, kuumia lähteitä, lintubongausta, seikkailua, villiä luontoa, ratsastusta ja hevosnäytöksiä tai vaikka tomaattikeittoa kasvihuoneessa. MT kertoi Islannin matkailusta loppuvuonna 2017.

Mukana on 171 maatilaa, joista kolmannes viljelijöitä. Jäsenet omistavat yhdistyksestä suurimman osan.





Kittiläläinen Riitta Rae­kallio-Wunderink kertoi puolestaan Halipuu-yrityksestään, joka myy metsästään adoptoitavaksi halauspuita. Adoptoijat ympäri maailmaa voivat katsella puitansa kotoa käsin kameran kautta.

”Se oli niin älytöntä ja se on niin mahtavaa!” Raekallio-­Wunderink sanoo alun perin isänsä ideasta.

Hän kannusti muitakin miettimään ihan perusasioita.

”Olen normityyppi ja olemme normiperhe, mutta jos teidän paikastanne saadaan hienoa kuvaa ja ihmisillä on tunne, että he ovat tekemisissä oikeiden ihmisten kanssa, he tulevat luoksenne.”

Yhtä hulluilta kuulostivat Miko Heinilän kertomus Kyrö Distillerystä ja Sampo Kaulasen tarina Lapin suurimmasta kyläkaupasta. Maailman paras gini sai alkunsa saunan lauteilta ja Kaulanen sai Hanoi Rocksin soittamaan Jounin Kaupan avajaisissa.

”Lehdet kirjoittaa, kun panee itsensä likoon”, Kaulanen summasi julkisuuden merkityksen bisnekselle. Se on tärkeää, koska hän aikoo tehdä Jounin kaupasta Suomen suurimman matkailukohteen.

