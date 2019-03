Britanniassa seurataan, miten May selviää brexit-suosta

Britanniassa odotetaan alkavan viikon tuovan selvyyttä brexit-sotkussa rämpivän pääministeri Theresa Mayn asemaan. Brittimedia kertoi viikonloppuna, että lukuisat hallituksen ministerit haluavat Mayn eroavan.

May kokoontuu aamulla keskustelemaan ministeriensä kanssa brexit-kriisin ratkaisemisesta. Guardianin mukaan pääministerin odotetaan tapaavan aamulla myös oppositiojohtaja Jeremy Corbynin.

Mayn seuraajaspekulaatioiden kohteena olevat ministerit rauhoittelivat tilannetta ja vakuuttivat tukeaan pääministerille.

"Nyt ei ole aika vaihtaa laivan kapteenia", sanoi ympäristöministeri Michael Gove.

Myös varapääministerinä toiminut David Lidington vakuutti olevansa 100-prosenttisesti Mayn takana ja sanoi tämän tekevän "fantastista työtä".





Brittikansanedustajien on määrä äänestää tänään illalla siitä, pitäisikö vaihtoehtoiset ratkaisut kuten uusi kansanäänestys tuoda parlamenttiin äänestettäväksi. Parlamentin kanta ei olisi sitova, mutta äänestykset antaisivat parlamentille tilaisuuden ottaa sotkuisen prosessin johtajuus käsiinsä.

May on toistuvasti vakuuttanut vievänsä EU-eron maaliin ja sulkenut pois uuden kansanäänestyksen sekä mahdollisuuden brexitin perumiseen. Hänen vaihtoehtonsa ovat kuitenkin käyneet vähiin, sillä hänen erosopimukselleen ei näytä edelleenkään löytyvän riittävää tukea. Mayn on odotettu tuovan sopimuksensa parlamentin äänestykseen vielä kolmannen kerran, mutta hän on tähdentänyt tekevänsä näin vain, jos sen läpimeno näyttää todennäköiseltä.

Ellei ratkaisua löydy, Britannia lähtee EU:sta ilman sopimusta 12. huhtikuuta.





Eilisiltana May yritti taivutella erosopimuksen taakse konservatiivipuolueensa kovan brexit-siiven johtajia, joita hän tapasi pääministerin maaseutuasunnolla. Tapaamiseen osallistui muun muassa entinen ulkoministeri Boris Johnson.

"Tapaamisessa keskusteltiin useista asioista, mukaan lukien siitä, löytyykö parlamentista riittävää tukea uuden äänestyksen järjestämiseksi tällä viikolla", totesi pääministerin kanslia lyhyessä tiedotteessaan.

Guardianin mukaan kovan brexit-linjan edustajat eivät osoittaneet merkkejä taipumisesta. Boris Johnson syytti Telegraph-lehdessä julkaistussa kolumnissaan hallitusta brexitin panttaamisesta ja vaati EU-eron toteuttamista välittömästi.