Mikko Kärnä: "Melkein jokaisesta vaalitilaisuudesta löytyy henkilö, jonka mielestä koko Lapin tulisi itsenäistyä"

Keskustan kansanedustajaehdokas Mikko Kärnä kirjoittaa kolumnissaan, että Lapinmaassa ollaan valtioon hyvin kypsinä.

"On ollut hurja huomata, että melkein jokaisesta vaalitilaisuudesta löytyy henkilö, jonka mielestä koko Lapin tulisi itsenäistyä. Joudun näitä henkilöitä toppuuttelemaan – emme me itsenäistä Lappia kyllä halua, mutta laajemman alueellisen itsehallinnon kyllä", Kärnä sanoo.

Joustamattomuus ja alueellisten ratkaisujen puute on saanut Kärnässä esiin äärikeskustalaisia piirteitä. Hän on alkanut haaveilla Suomesta, jossa eduskunta säätää lait, mutta jossa maakunnalle on annettu laajat valtuudet soveltaa lainsäädäntöä omista lähtökohdistaan antamalla niistä asetuksia.

Valtion turvallisuusviran­omaiset saattavat olla satojen kilometrien päässä. Postikaan ei enää tahdo kulkea Lapissa.

"Valtion vetäytyessä turuilla ja toreilla puhutaan jo aivan avoimesti Lapin lain paluusta. Se ei ole hyvä asia. Valtion legitimiteetin palauttaminen vaatii nyt ripeitä toimia."

Kärnä kirjoittaa, että vapaavuorelaisten mielestä Lapin ihmiset ovat pelkkiä etelän elättejä.

"Todellisuus on kuitenkin aivan toista. Lapin valtavat luonnonvarat, aiempaakin nopeammin kiihtyvä matkailu­sektori, energiantuotanto, maa-, metsä- ja erätalous sekä vientiteollisuus pitävät tosiasiassa kansantalouttamme pystyssä."

