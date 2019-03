Uudellamaalla edessä äänien uusjako, sillä useita ääniharavia jää pois eduskuntavaaleista

Timo Soini (sin.), Alexander Stubb (kok.) ja Carl Haglund (rkp.) eivät ole ehdolla huhtikuun eduskuntavaaleissa. Se voi olla heidän vaalipiirinsä Uudenmaan vaalien ennakkoasetelmien merkittävimpiä seikkoja.

Heidän jäljiltään nimittäin jää yhteensä 78 000 ääntä jaettavaksi uudelleen.

Soini oli vuonna 2015 äänikuningas 29 000 äänellä ja Stubb toinen 27 000 äänellä. Nykyehdokkaiden kärkinimi SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne jäi jälkeen yli 15 000 ääntä.

Uudeltamaalta saa edustajan läpi vaalipiireistä vähimmillä äänillä, sillä sieltä valitaan eniten kansanedustajia. Se on houkuttanut joitain puolueita keskittämään kampanjaa sinne. Tällä kertaa näin on toiminut esimerkiksi Sininen tulevaisuus.

Puheenjohtaja Sampo Terho myönsi taktiikan MT:n haastattelussa (13.3.). Hän on itsekin siellä ehdolla. Muita sinisten kärkinimiä Uudellamaalla ovat puolustus­ministeri Jussi Niinistö ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo.

Myös Paavo Väyrynen on vaihtanut Uudellemaalle. Aiemmin hän on pyrkinyt eduskuntaan Lapista ja Helsingistä.





Aiemmin huhuttiin, että Uudellemaalle viritettäisiin todellista pääministerikisaa. Viritys oli, että keskustan ja kokoomuksen puheenjohtajat Juha Sipilä ja Petteri Orpo siirtyisivät sinne ehdolle. He kuitenkin jäivät kotimaakuntiinsa.

Eduskuntavaaleissa ehdolle voi asettua mihin vaalipiiriin hyvänsä, asuinpaikastaan välittämättä.





Vuoden 2015 vaaleissa Uudeltamaalta valittiin 35 kansanedustajaa. Nyt paikkoja on vaalipiiriuudistuksen jälkeen tullut yksi lisää. Syynä on alueen väestönkasvu, sillä kansanedustajapaikat jaetaan asukasmäärän perusteella.

Uudellamaalla on ääniä noin puoli miljoonaa.

Maakunta yltää Hangosta Loviisaan asti, eikä se ole kovin yhtenäinen. Maakunta jakautuu läntisiin kuntiin ja itäisiin kuntiin. Espoo ja Vantaa ovat isoina kaupunkeina vielä erillään. Siksi maakunnalle yhteisiä tärkeitä teemoja ei oikein ole.

Espoosta on nyt 17 kansanedustajaa ja Vantaalta kolme.

Jokaisella suurella puolueella isoja nimiä jäi nyt pois. Kokoomuksesta jää Stubbin lisäksi omaan Nyt-liikkeeseen hypännyt Harry Harkimo. Hän vie puolueelta 11 000 ääntä.

Keskustalta jää pois Anne Berner, joka sai lähes 10 000 ääntä. Demareilta pois jää 8 700 äänen Maarit Feldt-Ranta.

Perussuomalaisten ja Sinisen tulevaisuuden hajoaminen sekoittaa pakkaa lisää. Perussuomalaiset sai 2015 seitsemän ehdokasta läpi. Nyt tuosta joukosta ehdolla ovat Arja Juvonen ja Mika Niikko. Heidän yhteenlaskettu äänimäärä oli 7 200, kun viimeksi perussuomalaisten kärkikaksikko Soini-Niinistö sai yhteensä 41 000 ääntä.

Vetoapua odotetaan puolueen työmies Matti Putkoselta ja puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalolta.

Eri alueilla on myös eri suosikkipuolueet. Keski-Uudellamaalla ykkönen on Kokoomus sekä Lohjan ja Vihdin seudulla demarit. Koko maakunnassa suosituin on kuitenkin kokoomus.