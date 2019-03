SDP:n Rinne tukisi asunnonvaihtoa maaseudulla ja maataloutta sivuelinkeinoilla

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen mielestä alkutuottajien pitäisi olla nykyistä vähemmän riippuvaisia tuista.

"Esimerkiksi ympäristötuesta minulla on käsitys, että se ei ole ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla käytössä, vaan enemmänkin lisää toimeentuloa. Isompi kyky tehdä tulosta itse bisneksellä olisi kaikkien etu", Rinne sanoo MT:n puheenjohtajahaastattelussa.

"Olisin valmis pistämään pystyyn sellaisen maaseudun kehittämisohjelman, jossa maatalouselinkeinoa voitaisiin viedä eteenpäin ja kehittää muiden elinkeinojen tuella, esimerkiksi maatilamatkailulla. Meillä on puhdas luonto ja vesistö, ja lähiruoan tuottajien pitäisi voida luottaa siihen, että oman kunnan julkiset palvelut ostavat saman kunnan alueelta."

Kaupan asemasta Rinne toteaa, että keskittymistä on "tosi paljon", ja seurauksena on "kaupan yliote alan muihin toimijoihin".

"Samalla sanon, että meillä on kohtalaisen pieniä teollisuuslaitoksia, jotka ovat keskittyneet vain kotimaan markkinoille. Varmaan jonkinlainen konsolidaatio olisi järkevää."

Rinne uskoo, että maataloudella on annettavaa myös hiilinielukeskusteluun, kun metsän hakkuiden sopivaa määrää ei tiedetä.

"Me odotamme nyt tutkittua tietoa myös maaperän mahdollisuudesta lisätä nieluja. Voi olla, että muuttamalla maanviljelyksen sabluunoita ja mittausteknologiaa kehittämällä pääsemme nykyistä oikeampiin tuloksiin", Rinne sanoo.





Metsäteollisuutta Rinne pitää edelleen ehdottomana tulevaisuudenalana. Sellua vain pitäisi jalostaa pidemmälle, sillä sen mahdollisuudet esimerkiksi vaate- ja akkuteollisuudessa ovat vielä näkemättä.

Rinne lisäisi myös metsää istuttamalla puita "suopelloille", joille levitetään nyt lietelantaa. Lantaa voisi käyttää valtionyhtiö Gasum rakentamalla lisää biokaasulaitoksia.

”Saataisiin lisättyä biokaasun käyttöä ja ratkaistaisiin lietelannan valumisesta Itämereen aiheutuvat ongelmat", Rinne sanoo.

Autokantaa taas voisi uusia vaatimalla, että työsuhdeautot ovat sähkö- tai biopolttoaineautoja.

Kysymyksen kaukana palveluista asuvien autoilun alemmasta verottamisesta hän kiertää.

”Yksityisauto pitää olla käytössä tarpeen ja ihmisten oman valinnan mukaan tulevaisuudessakin tulotasosta riippumatta. Auton käyttöön liittyvät verot ovat nousseet jo liian korkeiksi.”





Rinne panostaisi raide- ja joukkoliikenteeseen. Se lisääntyy, kun ihmiset muuttavat kaupunkeihin. Muutto taas on ihmisten oma valinta, jota ei voi politiikalla estää, mutta elämisen edellytykset ympäri maata voidaan kyllä turvata.

Jokaisessa nykyisessä maakunnassa pitäisikin olla yliopisto tai ammattikorkeakoulu ja vahva elinkeinostrategia. Rinteen Suomessa on Helsingin metropolialue, kymmenkunta kasvukeskusta, seutukaupunkeja ja maaseutu.

"Suurin syy jäädä asumaan taantuville alueille on, että vuosikymmeniä maksetut asunnot ovat menettäneet arvonsa, eikä edes saman kunnan sisällä voi muuttaa. Näiden ihmisten asia täytyy hoitaa.”

Rinne auttaisi näitä usein iäkkäitä ihmisiä muuttamaan palvelujen piiriin eli vaihtamaan asumismuotoa.

"En tiedä, mikä on oikea malli ja taloudelliset realiteetit hoitaa tätä asiaa", hän myöntää. Hän miettisi maaseudun talojen jalostamista matkailukäyttöön, presidentti Sauli Niinistön ehdottamaa romutuspalkkiota tai vaikka valtion roskapankkia.

”Tai voisiko valtio tukea kyläyhdistysten kylätalkkareita? Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä, jotka saisivat palkkaa tai käytettäisiin työllistämisseteliä.”

Entä remonttituki maalle muuttaville?

”Sulta tulee hyviä ideoita! Näitä kannattaa jalostaa, koska maalla asuvien nopea ikääntyminen vaatii nopeita ratkaisuja. Mutta vaikka olisin pääministeri, ei minulla ole kaikkiin asioihin asiantuntemusta.”





Rinteen mukaan valtio voisi ottaa velkaa, jos se tapahtuu kestävästi. SDP:n takaisi hyvinvointipalveluja ensisijaisesti keräämällä 1–1,5 miljardia euroja veroja "ilman, että kenenkään ansiotuloverotus tulee kiristymään".

Keinoina olisivat muun muassa ulkomaisten sijoittajien osinkotulojen viiden prosentin lähdevero, listaamattomien yritysten osinkovero, "miljoonaperintöjen" verotuksen kiristäminen sekä yrittäjävähennyksen ja metsälahjavähennyksen pienentäminen.

Entä maa- ja metsätalousmaan kiinteistövero?

"Ei ole meidän ohjelmissa", hän sanoo kahdesti peräkkäin. "Emme kannata tällä hetkellä semmoista veromuutosta."

SDP ei kannata myöskään perustuloa, mutta kannustaisi töihin maksamalla alle 15 000 euron vuosituloille tulotukea.

Oppivelvollisuutta SDP pidentäisi niin, että viisivuotiaat osallistuvat esiopetukseen ja lukio tai ammattikoulu tulisi maksuttoman oppivelvollisuuden piiriin.





Uusi sote-ratkaisukin siintää jo.

"Hallitusohjelmaan kirjataan ratkaisun eväät, se valmistellaan parlamentaarisesti parissa vuodessa ja tulee täytäntöön ensi vaalikaudella. Me emme tule hyväksymään markkinamallia emmekä mammuttimaakuntahallintoa, vaan sote-palveluiden itsehallintoalueen. Se on kuntaa suurempi ja siellä on perustuslain mukaan vaalit ja verotusoikeus."

Hallituskumppaneista Rinne sanoo, että sekä keskustan kanssa on sujunut peruskoulun, sosiaaliturvan ja sote-palveluiden rakentaminen, kokoomuksen kanssa taas elinkeinojen rakennemuutokset ja Eurooppa-politiikka.

"Puhun keskustasta ja kokoomuksesta, koska näen, että seuraavallakin vaalikaudella hallitusyhteistyö tulee rakentumaan kahden ison varaan, väistämättä. Jos SDP saa kansalta mahdollisuuden, jommankumman kanssa ollaan tekemisissä."

Rinne hiljenee, kun hänelle huomauttaa, että kolmas suuri voi olla myös vihreät tai perussuomalaiset.

"Niin... Vaalitulos ratkaisee hyvin pitkälle. Mutta kyllä minun tosi vaikeaa kuvitella istuvani arvojen takia Jussi Halla-ahon kanssa samassa hallituksessa. Oppositiossa meillä on ollut hyvin paljon yhteistyötä vihreitten, vassareitten ja myös muiden kanssa."

