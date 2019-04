Italia ottaa käyttöön kansalaispalkan – populistihallitus aloitti köyhyyden vastaisen kamppailun

Barbara Masci irtisanottiin työpaikastaan Italiassa viime vuoden lopussa. Kansalaispalkka mahdollistaisi uuden työpaikan etsimisen rauhassa. LEHTIKUVA / JENNI MERONEN

Italian populistihallitus täyttää pian yhden keskeisistä vaalilupauksistaan, kun kansalaispalkaksi nimetty tukijärjestelmä pyörähtää käyntiin ensi kuussa. Enintään 780 euron kuukausittainen tuki on suunnattu noin viidelle miljoonalle köyhyysrajan alla elävälle italialaiselle.

Yksi hakijoista on vastikään hammashoitolasta työttömäksi jäänyt Barbara Masci. Hän on tullut pienen Isaac-koiransa kanssa roomalaiseen veroneuvontatoimistoon hakemaan paitsi kansalaispalkkaa myös työttömyystukea.

"Työttömyystukea saa vain lyhyen ajan. Minulla on kotona 18-vuotias tytär, joten kansalaispalkka tulisi tarpeeseen. Toivon, että löydän uuden työpaikan, vaikka sitten Rooman ulkopuolelta tai toiselta alalta", Masci kertoo.

Kansalaispalkkaa hakee myös Rosa Scagliotti, joka toivoo täydennystä 630 euron minimieläkkeeseensä.

"400 euroa menee vuokraan. Sen jälkeen pitää maksaa laskut ja kaikki muut kulut", kolmen lapsen entinen kotiäiti perustelee.

Kumpikaan naisista ei äänestänyt vaaleissa Viiden tähden liikettä, jonka tärkein vaalilupaus kansalaispalkka oli. Liikkeen uskotaan keränneen sen avulla ääniä varsinkin köyhästä Etelä-Italiasta.

Vähävaraisille tarkoitettu kansalaispalkka on nimestään huolimatta lähempänä suomalaista työttömyysturvaa kuin vastikkeetonta perustuloa. Työttömät tuensaajat allekirjoittavat työllistymissopimuksen, ja kolmannesta työtarjouksesta kieltäytyneen tuki katkaistaan.

Valtiontaloutta tarkkailevan CPI-tutkimuslaitoksen varajohtajan Giampaolo Gallin mukaan Italiassa on jo ennestään kattava työttömyysturva.

"Se mikä on puuttunut, on tuki ihmisille, jotka eivät ole koskaan tehneet töitä. Lisäksi Italiassa on ollut heikko viimesijainen taloudellinen tuki esimerkiksi niille, joiden työttömyystuki on loppunut", Galli kertoo.

Nyt voimaan tulee ensimmäinen kaikille suunnattu, toimeentuloa täydentävä valtiollinen tukijärjestelmä. Sen ulkopuolelle on kuitenkin rajattu ihmiset, joiden kotikunta on ollut Italiassa alle kymmenen vuoden ajan.

Ensimmäiset tuet maksetaan toukokuun alussa, aivan europarlamenttivaalien alla.

Tänä vuonna 6,6 miljardia euroa maksava tukijärjestelmä on yksi syistä, jotka ajoivat Italian hallituksen syksyllä budjettiriitaan EU:n komission kanssa. Gallin mukaan tuki on rahoitettu lykkäämällä valtion menoja ja ennakoimalla joitain veroja.

"Koska talouskasvu ei tule toteutumaan hallituksen ennustamalla tavalla, seurauksena on valtion velan kasvu. Muun muassa tästä syystä Italian valtion joukkovelkakirjojen lainakorot ovat jatkuvasti koholla."

Lisäksi tukijärjestelmä on pantu kasaan valtavalla kiireellä.

"Hakemusten jättö alkoi ennen kuin koko lakia oli lopullisesti hyväksytty. Nyt siihen on tehty muutoksia, eli monet, jotka ovat jättäneet hakemuksensa, joutuvat uusimaan sen puolen vuoden päästä", Galli sanoo.

Kiireen vuoksi hakemuksista on voitu tarkistaa vain niiden muodollinen pätevyys. Tarkistuksia esimerkiksi siitä, asuvatko hakijat todella siellä missä väittävät, ei ole voitu tehdä. Galli muistuttaa, että Italian harmaa talous on merkittävä ja veronkierto yleistä.

"Tästä kaikesta seuraa se, että tukea jaetaan vähän kaikille – myös sellaisille, joilla ei todellisuudessa olisi oikeutta tukeen."