Sanne Katainen

Uudellamaalla toiseksi eniten ääniä kerääväksi ääniharavaksi vedonlyöntitoimisto ennustaa SDP:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä. Rinnettäkin paremman vedonlyöntikertoimen saa kokoomuksen Elina Lepomäki.

Peliyhtiö Unibetin (nykyinen Kindred Group) arvion mukaan perussuomalaisten Jussi Halla-aho nousee eduskuntavaalien selväksi äänivaltiaaksi Helsingissä. Tiukin kamppailu ääniharavan tittelistä nähdään Keski-Suomessa, missä ykkössuosikit Sinuhe Wallinheimo (kok) ja Teuvo Hakkarainen (ps) saavat peliyhtiöltä saman voittokertoimen.

Kerroin Halla-aholle on 1,20. Tällä hän olisi peittoamassa selvästi vihreiden puheenjohtajan Pekka Haaviston, joka saa voittokertoimen 3,00.

Kaksikkoa seuraavat Ben Zyskowicz (kok) ja Jaana Pelkonen (kok) voittokertoimilla 6,00 sekä Erkki Tuomioja (sd) kertoimella 7,50.

Puolueittain peliyhtiön kertoimilla SDP:n voitto on selvä, keskustan vaalivoitto palauttaisi vedonlyöjien rahat 51-kertaisena ja vihreiden vaalivoitto 101-kertaisena.

Kerroin sille, että SDP saa eduskuntavaaleissa eniten paikkoja on 1,20. Perussuomalaiset on noussut vedonlyöntitilastoissa kokoomuksen ohi ja saavat voittokertoimen 2,75. Kokoomuksen voittokerroin on 5,00.

Uudellamaalla ääniharavaksi on nousemassa Unibetin vedonlyöjien mielestä kokoomuksen Elina Lepomäki. Hän saa voittokertoimen 1,30.

Lepomäen perässä Uudellamaalla tulee SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne, joka saa vain voittokertoimen 2,25. Kolmantena on Rinteen puoluekollega Antti Lindtman kertoimella 4,50. Vaalipiirin kärjessä kamppailevat myös Maria Guzenina (sd) voittokertoimella 5,00, Hjallis Harkimo (Liike Nyt) kertoimella 6,00 sekä näyttelijä Pirkka-Pekka Petelius (vihr) kertoimella 10,00.

Varsinais-Suomessa suurimmasta äänipotista kilpailevat vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Unibetin kertoimenlaskijoiden mukaan Andersson (voittokerroin 1,25) ottaa puheenjohtajien äänikamppailussa voiton Orvosta (2,50).

Unibetin arvion mukaan Satakunnan selväksi ääniharavaksi nousee perussuomalaisten Laura Huhtasaari kertoimella 1,15. Äänikuningattaren titteliä Huhtasaaren takana tavoittelevat myös SDP:n Krista Kiuru (kerroin 3,00) ja Kristiina Salonen (4,00).

Vaasan vaalipiirissä suurin äänipotti on menossa SDP:n Jutta Urpilaiselle, jonka vaalipiirivoitto saa Unibetilla kertoimen 1,60. Äänivaltiaan titteliä tavoittelevat myös RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoimella 2,00 ja kokoomuksen Paula Risikko kertoimella 2,25.

Keski-Suomen äänikuninkuus on kahden ehdokkaan kauppa. Unibetin mukaan vaalipiirin suurimmasta äänipotista kilpailevat tasaväkisesti kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo ja perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen, jotka molemmat saavat kertoimen 1,85. Vihreiden ex-puheenjohtaja Touko Aalto saa äänikuninkuudelleen peräti kertoimen 6,00.

Pirkanmaalla katseet kohdistuvat SDP:n Sanna Mariniin, jolle Unibet ennustaa suurinta äänisaalista kertoimella 1,10. Häntä hätyyttelee kokoomuksen Sofia Wikman voittokertoimella 2,75.

Hämeessä äänikuningattareksi on nousemassa SDP:n Tarja Filatov kertoimella 1,50. Kakkossuosikki on kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen (2,00).

Oulun ja Lapin vaalipiirien ääniharavat tulevat keskustasta.

Kaakkois-Suomessa ääniharavaksi on kipuamassa SDP:n Sirpa Paatero. Perässä tulevat Antti Häkkänen (kok) ja Jari Leppä (kesk).

Unibetin kertoimien mukaan Oulun vaalipiirissä selvästi eniten ääniä tulee saamaan keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä. Edellisen hallituksen pääministerin voittokerroin on vain 1,05.

Lapin vaalipiiri näyttää myös keskustan kannalta vahvalta. Äänivaltiaaksi on nousemassa joko Katri Kulmuni tai Mikko Kärnä.

Kindred Group (entinen Unibet Group) on yksi Euroopan suurimmista online-pelejä ja digitaalisia sisältöjä tarjoavista yhtiöistä. Kindred Group on listattu Tukholman Nasdaq OMX Nordic Exchange -pörssiin ja yhtiöllä on yli 16,5 miljoonaa asiakasta maailmanlaajuisesti.

”Eduskuntavaalit ovat perinteisesti olleet presidentinvaalien jälkeen yksi suosituimpia urheilun ulkopuolisia vedonlyöntikohteita”, Unibetin maajohtaja Antti Tikka kertoo.

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 14. huhtikuuta 2019.