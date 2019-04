Eduskuntaan nousi 33 yrittäjätaustaista kansanedustajaa, perussuomalaiset suurin yrittäjäpuolue

Yrittäjätausta on nyt 16,5 prosentilla kaikista 200 kansanedustajasta.

Jarkko Sirkiä

Yrittäjäjärjestö tekee toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan kovasti työtä sen puolesta, "että yrittäjille olisi tarjolla muutakin kuin kiviä reppuun".

Eduskuntaan nousi 33 yrittäjätaustaista kansanedustajaa ja perussuomalaiset nousivat 15 yrittäjäkansanedustajallaan suurimmaksi yrittäjäpuolueeksi.

Enemmistö yrittäjäedustajista on miehiä. Yrittäjäjärjestö Suomen Yrittäjät muistuttaa tuoreita kansanedustajia, että valtion talous on laitettava kuntoon ennen kuin hintavat vaalilupaukset voidaan toteuttaa.

Eduskuntavaaleissa tuli valituksi ainakin 33 yrittäjätaustaista edustajaa. Se on 16,5 prosenttia kaikista kansanedustajista.

Toiseksi suurin yrittäjäpuolue on keskusta seitsemällä yrittäjäedustajallaan. Kokoomuksen riveissä on viisi yrittäjää.

Valituista yrittäjätaustaisista kansanedustajista 26 on miehiä ja seitsemän naisia. Työnsä päättävässä eduskunnassa oli 47 yrittäjäedustajaa.

"Yrittäjäedustajien määrä laski, mutta on edelleen hyvä. Tällä porukalla yrittäjien äänen pitäisi kuulua eduskunnassa. Lisäksi on paljon edustajia, jotka eivät ole yrittäjiä mutta joilla on erittäin hyvä yrittäjyyden tuntemus", Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi.

Eduskuntavaaleissa oli ehdolla 446 yrittäjätaustaista ehdokasta eli 18 prosenttia ehdokkaista.

Pentikäinen ennakoi vaikeita hallitusneuvotteluja, koska puolueiden linjaerot olivat vaalikeskustelussa suuret eikä yksikään puolue ole selkeästi muita vahvempi.

"Aika näyttää, mitä tulos tarkoittaa yrittäjille ja yrittäjyydelle. Nyt pitää uskaltaa kohdata tosiasiat ja hyväksyä se, että taloudella on reunaehtonsa. Ensin pitää saada talous kuntoon, ja sitten toteuttaa vaalilupauksia. Olennaista on tehdä sellaista työpolitiikkaa, joka nostaa työllisyysastetta ja työtunteja", Mikael Pentikäinen muistuttaa.