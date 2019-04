EU-jäsenmaat valmiita kauppaneuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa – Maataloustuotteet pysyvät poissa sopimuksesta

Kari Salonen

Maataloustuotteet eivät ole kauppaneuvotteluissa mukana, EU vahvistaa.

Euroopan unionin jäsenvaltiot näyttivät maanantaina komissiolle vihreää valoa aloittaa kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa, kun ne hyväksyivät komission neuvottelumandaatin.

"Olemme nyt valmiita aloittamaan neuvottelut Atlantin molemmin puolin. Olen vakuuttunut siitä, että se on hyvä asia. Me olemme valmiita heti, kun he ovat", kauppakomissaari Cecilia Malmström sanoi komission tiedotteessa.

Malmströmin mukaan neuvottelut aloitetaan mahdollisimman pian. "Tämä on tervetullut päätös, joka helpottaa kaupan jännitteitä", komissaari uskoo.

Jäsenmaista Ranska ei kannattanut mandaatin hyväksymistä, ja se äänestikin kauppaneuvottelujen aloittamista vastaan. Asiasta kertoi muun muassa AFP. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan neuvotteluja ei voida aloittaa ellei Yhdysvallat sitoudu ensin Pariisin ilmastosopimukseen.

Yhdysvaltojen ja EU:n välillä on ollut viimeisen vuoden aikana jännitteitä, jotka ovat peräisin Yhdysvaltojen ehdottamista tuontitulleista eurooppalaisille autoille. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi, että autotullit voidaan välttää, jos kauppaneuvotteluita vauhditetaan.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Trump sopivat kauppaneuvotteluiden aloittamisesta viime kesänä. Samalla ne päättivät lisätä soijapapujen ja nestemäisen maakaasun tuontia unionista Yhdysvaltoihin.

Kauppaneuvottelujen koskevat teollisuustuotteiden kauppaa, ja maataloustuotteet on rajattu niiden ulkopuolelle.