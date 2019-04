Nämä asiat Björn Wahlroos kirjaisi uuteen hallitusohjelmaan

Kari Salonen

Björn Wahlroosin mielestä äänestäjällä on Ruotsissa parempi kuluttajansuoja kuin Suomessa, missä puolueet kampanjoivat yksillä teemoilla, mutta kirjaavat hallitusohjelmaan jotakin muuta.

Sammon ja UPM:n hallitusten puheenjohtaja, talousvaikuttaja Björn Wahlroos listasi MT:n haastattelussa uudistusehdotuksia seuraavan hallituksen ohjelmaan.

Eduskuntavaalien tulos ei ollut selvillä, kun haastattelu tehtiin. Eikä sillä niin väliäkään.

"Minua voi syyttää kyynisyydestä, mutta empiirinen havaintoni on, että hallituspohjan ja noudatetun politiikan välinne korrelaatio on kutakuinkin nolla. Hallitusohjelmilla ei yleensä ole paljoakaan tekemistä vaaliohjelmien kanssa. Tämä on yksi syy siihen, ettei suomalainen politiikka oikein toimi."

Ruotsissa äänestäjän kuluttajansuoja on parempi, koska blokit käyvät vaaleihin selvillä ohjelmillaan.

Mitä hallitusohjelmaan sitten pitäisi kirjata?

"Ensin johdanto, että jos tämän maan työllisyysaste halutaan saada nousuun ja taloudellinen kasvu pidemmällä ajalla tukevalle pohjalle, tarvitaan investointeja."

Wahlroos laskisi yhteisöveron nollaan tai keventäisi pääomaverotusta, tekisi työnteon houkuttelevaksi huojentamalla kaikkien tuloluokkien veroprogressiota ja nostamalla pienituloisten työtulovähennystä sekä laittaisi tuloille 50 prosentin verokaton. Hän hämmästelee, että 50 prosentin verokatto oli perussuomalaisten ohjelmassa.

"Persujen, joita eivät äänestä Kaivopuiston kotirouvat! Mutta jopa persut näyttävät ymmärtävän, että korkea verotus merkitsee työpaikkojen menetystä. Ei mikään maa ole vaurastunut ilman, että yksittäiset ihmiset ovat vaurastuneet."

Wahlroos kuvaa Suomea vasemmistolaiseksi maaksi, jossa äänestäjät ymmärtävät paremmin kuin poliitikot uudistusten tärkeyden.

"He haluaisivat äänestää järkevämmän politiikan eli alempien verojen, korkeamman talouskasvun ja työllisyyden ja ehkä vastikkeellisemman sosiaaliturvan puolesta. Mutta poliitikot eivät toimi niin."

Wahlroos kirjaisi hallitusohjelmaan myös valtion pörssiomistusten myynnin ja kattaisi tuloilla valtion budjettia ennen kuin ehdotetut veronalennukset tuottavat kasvua ja rahoittavat itse itseään.

Osakkeiden myyminen on Wahlroosista parempi vaihtoehto kuin valtionvelan lisääminen, eikä mikään osake ole niin tärkeä, ettei sitä voisi myydä.

Kotitaloustyön ostamisesta hän tekisi verotuksessa vähennyskelpoisen, jotta koulutetuilla ihmisillä olisi muun maailman tapaan varaa palkata kotiapua pesemään pyykkejä ja imuroimaan.

Wahlroos luopuisi myös työehtosopimusten yleissitovuudesta. "Se tulee joka tapauksessa kaatumaan, joko taloudellisten realiteettien, perustuslain tai EU:n johdosta."

Hän uskoo, ettei "yleissitovuus on lähes varmasti perustuslain vastainen, koska se loukkaa sopimusvapautta". Tulkintaa varten Suomen tarvittaisiin perustuslakituomioistuin.

Vaalirahaa Wahlroos antoi näissä vaaleissa noin kymmenelle ehdokkaalle, yhteensä noin 20 000 euroa. Eniten meni kokoomuslaisille, mutta myös yhdelle vihreiden ja RKP:n ehdokkaalle. Kaksi sai 6 000 euroa ja loput alle 1 500 euroa.

