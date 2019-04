Björn Wahlroos: Yleissitovuus rikkoo perustuslakia – "Päättääkö paperikoneen sulkemisesta joku liittosihteeri Helsingistä vai paikallinen ammattiosasto?"

Wahlroos haluaa Suomeen perustuslakituomioistuimen. Sote-uudistuskin kaatui hänestä siksi, että "perustuslain tulkinta on kaapattu" pienelle joukolle professoreita.

Kari Salonen

Björn Wahlroos käy vapaa-ajallaan Joensuun kartanossa Salossa.

Talousvaikuttaja Björn Wahlroos haluaa uuteen hallitusohjelmaan kirjauksen, että työehtosopimusten yleissitovuudesta luovutaan.

"Se tulee joka tapauksessa kaatumaan, joko taloudellisten realiteettien, perustuslain tai EU:n johdosta", Wahlroos sanoo MT:n haastattelussa.

Hänen mukaansa "suomalainen käsitys palkanmuodostuksesta on ihan aikansa elänyt".

"Tarvitsemme enemmän paikallisuutta. Kenen kuuluu saada olla siinä pöydässä, jossa päätetään, meneekö paperikone kiinni vai ei? Jonkun liittosihteerin Helsingistä vai paikallisen ammattiosaston?" Wahlroos lataa.

"Yleissitovuus on lähes varmasti perustuslain vastainen, koska se loukkaa sopimusvapautta. Mutta koska meillä ei ole lakien jälkikäteisvalvontaa, tätä ei voi testata."

Wahlroos haluaisikin Suomeen perustuslakituomioistuimen tulkitsemaan jo voimassa olevien lakien laillisuutta. Lakien valmistelua valvoo eduskunnan perustuslakivaliokunta, jonka valtiosääntöoppineet ovat hänestä kuitenkin kallellaan vasemmalle. Siksi sote-uudistuskin kaatui.

"Meidän perustuslain tulkintamme on kaapattu. Laissa on varsin harvasanaisesti kuvattu, mitä sosiaaliset ja sivistysoikeudet tarkoittavat. Mutta valiokunta ja sen käyttämät asiantuntijat ovat luoneet tulkintakehikon, jota pidetään annettuna ja jota Suomen kansa ei aika varmasti halua. Pidämme itsestään selvänä, että kourallisella professoreita on oikeus sanoa, mitä meidän perustuslakimme tarkoittaa."

Björn Wahlroosin koko haastattelu MT:ssä 18.4. ja hänen näkemyksiään metsätalouteen - ja verotukseen on tuoreessa MT Metsä -liitteessä (15.4.).

