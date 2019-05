MT:n vaalikone aukesi – etsi oma EU-ehdokkaasi!

Niklas Holmberg

EU-parlamenttiin valitaan Suomesta 14 edustajaa.

MT:n eurovaalikoneeseen on vastannut 129 ehdokasta eri puolueista.

Ahkerimmin koneeseen vastasivat keskustan ehdokkaat. Heitä on yhteensä 18. Kristillisdemokraatteja löytyy 16, RKP:n ja tähtiliikkeen ehdokkaita on 13, vihreitä ja perussuomalaisia 12, vasemmistoliitosta 11, kokoomuksesta 10, SKP:stä 8, Sinisestä Tulevaisuudesta 6, SDP:stä 5, Feministisestä puolueesta 3 ja Eläinoikeuspuolueesta 2 ehdokasta. Useimmilla puolueilla on täydet 20 ehdokkaan listat.

Tunnetuista ehdokkaista ovat vastanneet muun muassa kokoomuksen Petri Sarvamaa ja Sirpa Pietikäinen, perussuomalaisten Laura Huhtasaari ja Pirkko Ruohonen-Lerner, vihreiden Heidi Hautala, SDP:n Eero Heinäluoma ja Miapetra Kumpula-Natri, KD:n Sari Essayah, keskustan Mauri Pekkarinen ja Elsi Katainen, RKP:n Nils Torvalds sekä vasemmistoliiton Merja Kyllönen ja Hanna Sarkkinen.

Vaalikoneessa on useita kysymyksiä maatalouspolitiikasta, joten aiheella on vahva paino.

EU-vaalipäivä on sunnuntaina 26.5. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 15.–21.5.2019 ja ulkomailla 15.–18.5.2019.

Maaseudun Tulevaisuuden eurovaalikone