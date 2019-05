EK valmis poistamaan energiaveroleikkurin jos sähkövero alennetaan EU-minimiin

Kari Salonen

Paperitehtailla kuluu paljon sähköä puun hiontaan ja hiertämiseen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittää tulevalle hallitukselle teollisuuden sähköveron alentamista EU-minimitasolle, jolloin energiaverojen palautuksesta eli energiaveroleikkurista voitaisiin luopua kokonaan.

Palveluiden sähköveroa tulisi alentaa EK:n mukaan sadalla miljoonalla eurolla hallituskauden aikana. Siten edistettäisiin Suomen sähköistämistä, mitä tarvitaan päästövähennysten vauhdittamiseksi.

EK:sta irronnut Metsäteollisuus ry ei ota suoraan kantaa EK:n ehdotukseen. Mikäli muutoksia tulee veroihin, Metsäteollisuuden mukaan energiaverotuksen tulee olla jatkossa nykyistä lähempänä Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden tasoa.

"Nyt Suomessa metsäteollisuus maksaa neljä kertaa Ruotsia suurempaa veroa energiaveroleikkurin jälkeen. Ilman leikkuria vero olisi 14 kertaa kovempi", Jyrki Peisa Metsäteollisuudesta sanoo.

Metsäteollisuus on ollut kohtalaisen tyytyväinen energiaveroleikkurin toimintaan.

Koko teollisuuden saaman energiaveron palautuksen määrä on ollut 240 miljoonaa euroa vuodessa, josta sähkön osuus on 170 miljoonaa euroa. Veroleikkuri koskee lähinnä vientiteollisuutta eli metsä-, metalli- ja kemian teollisuutta.

EK:n mukaan 1,5 asteen ilmastotavoite edellyttää yhteiskunnan merkittävää sähköistymistä. Sähkö on jo nyt 80-prosenttisesti hiilineutraalia, ja osuus kasvaa koko ajan.

EK vauhdittaisi sähköistymistä alentamalla sähköveroa ja rahoittaisi sitä luopumalla fossiilisten lämmityspolttoaineiden veronpalautuksista. Sähkön kustannukset pysyisivät kilpailukykyisenä huolimatta käytön voimakkaasta kasvusta.

Yritystukien painopistettä saataisiin siirrettyä uudistavien tukien suuntaan.

EK:n hallituksen puheenjohtajan Pekka Lundmarkin mukaan sähkön avulla voidaan vähentää päästöjä laajasti energiantuotannossa, teollisuudessa ja liikenteessä.

"Sähkön kokonaiskustannus on yksi Suomen kansantalouden merkittävimpiä kilpailutekijöitä. Ruotsi on teollisuuden kannalta edullisempi sähkönkäyttömaa. Suomella on kirittävää myös palvelujen ja datakeskusten sähköverokohtelussa."

EK:n mukaan palveluyritysten sähköverotus tulisi irrottaa kotitalouksista ja alentaa palvelujen sähköveroa 100 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana. Pitkällä aikajänteellä kaikkien yritysten sähköverotus tulisi olla EU-minimitasolla.

Suomi ja Ruotsi ovat kilpailleet pitkään siitä, kumpi pystyy tarjoamaan datakeskuksille houkuttelevamman sähköverojärjestelmän. Ruotsi on alentanut sekä isojen että pienien yksiköiden sähköveron EU:n minimitasolle.

Datakeskusten tuottamaa lämpöä pitäisi päästä hyödyntämään myös kaukolämmityksessä, mutta hidasteena on nyt suurten lämpöpumppujen hyvin korkea sähkövero.

Suomessa kotitaloudet ja palvelut ovat 1-sähköveroluokassa, jonka suuruus on 22,4 euroa megawattitunnilta. Teollisuus ja isot datakeskukset sekä ammattimainen kasvihuoneviljely ovat 2-veroluokassa (6,9 euroa/MWh).

Energiaveroleikkurilla teollisuus saa energiaverotuksen veronpalautusta. Edellytys palautukselle on, että yrityksen energiaverojen osuus tulee olla yli 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta. Veron palautuksen määrä on 85 prosenttia kynnysarvon ylittävästä veromäärästä 50 000 euron omavastuulla.