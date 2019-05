Sisäpiiri kertoo pelon ilmapiiristä Juha Sipilän keskustassa: "Ryhmässä joutui sivuraiteelle, jos uskalsi esittää pientäkään arvostelua"

Useat MT:n haastattelemat keskustan sisäpiiriläiset eivät halua Sipilästä ministeriä seuraavaan hallitukseen. Kovasta kritiikistä huolimatta Sipilällä on edelleen myös kannatusta puolueen sisällä.

Pekka Fali

Juha Sipilä on keskustalähteiden mukaan johtanut puoluetta itsevaltaisesti ja muita kuuntelematta. "Hän tuntui halveksuvan 'pikkuasioiden' kanssa kipuilevia kansanedustajia, vaikka monet näistä pikkuasioista olivat maakuntien keskustalaisille valtavan tärkeitä."

Keskustaa vuodesta 2012 johtaneen Juha Sipilän johtamistyyli saa puolueen sisältä tiukkaa arvostelua.

Keskustan kansanedustajan mukaan puheenjohtaja vähätteli eduskuntaryhmää, ja halvaannutti siten avoimen keskustelun viime hallituskaudella.

"Ryhmäkokouksissa Sipilä hermostui, jos joku kritisoi suoraan hallituksen tai hänen toimiaan. Eduskuntaryhmän pitäisi ohjata ministeriryhmää, mutta nyt asetelma kääntyi toisin päin."

"Sipilä tuntui halveksuvan 'pikkuasioiden' kanssa kipuilevia kansanedustajia, vaikka monet näistä pikkuasioista olivat maakuntien keskustalaisille valtavan tärkeitä."

Useampi keskustalainen nykyinen ja entinen kansanedustaja katsoo, että Sipilä hyljeksi aluepolitiikkaa ja pienituloisten asioiden hoitamista.

"Bisnesmiehenä hän ajattelee aluepolitiikasta vahvempien selviytymisenä, jossa valtiolla ei ole mitään roolia. Hänelle vaikutti tulevan yllätyksenä se, kuinka suurta tuskaa perusturvan leikkaukset tuottivat keskustan kansanedustajille", nykyinen kansanedustaja sanoo.

Eduskunnasta huhtikuun vaaleissa pudonneen kansanedustajan mukaan Sipilän "uhriutuminen" esti puolueen uusiutumisen.

"Kun yritettiin saada muutosta aikaan politiikassa, kaikki pysähtyi Sipilään. Kesken hallituskauden olisi ehdottomasti pitänyt tehdä ministerikierrätys, jotta puolueen profiilia olisi saatu nostettua. Sekään ei ollut mahdollista, kun Sipilä uhkasi lähteä itsekin, jos Anne Berner menee vaihtoon."

"Sipilä olisi ehdottomasti pitänyt vaihtaa jo viime kesänä Sotkamossa, ja samalla kertaa Berner pois ministerin paikalta", vaaleissa pudonnut edustaja summaa.

Moni Sipilään tyytymätön nostaakin esiin liikenne- ja viestintäministerinä toimineen Anne Bernerin erityiskohtelun.

”On ihmetelty kovasti, että miksi Bernerillä on ollut veto-oikeus. Hänhän on saanut vapaasti esittää mitä haluaa, ohi puolueohjelman ja puoluekokouspäätösten", pohjoissuomalainen keskustavaikuttaja paheksuu.

"Ei-keskustalainen Berner on saanut romahduttaa kannatusta vapaasti Sipilän suojeluksessa."

Myös edellisellä eduskuntakaudella kansanedustajana ollut hämmästelee Bernerin erityiskohtelua.

"Sipilä antoi Anne Bernerille kaikista ministereistään suurimmat valtuudet toimia omavaltaisesti. Berner ei kyennyt oppimaan poliittisen johtajan roolia ministerinä vaan ripitti ja nuhteli erittäin loukkaantuneena, jos joku kansanedustaja rohkeni olla eri mieltä."

"Sipilä jopa sitoi oman jatkonsa Berneriin. Suljettujen ovien takana Bernerin toiminta koetteli ministerivastuun ja laillisuuden rajoja."

Itäsuomalaisen puolueaktiivin mielestä keskustan liian oikeistolainen politiikka tiivistyi Berneriin.

"Sipilän suosikki, suurpääoman kahlitsija Berner on suurimpia syitä siihen, miksi keskustalainen kansanliike on tänä päivänä näin hirvittävässä ahdingossa."

Sipilän kerrotaan lopettaneen häntä arvostelleiden puolueaktiivien tervehtimisen.

”Sipilä välttelee Keskustan kokouksissa häntä kritisoineita. Eduskuntaryhmässä joutui sivuraiteille, jos uskalsi esittää pientäkään arvostelua. Ei ymmärretä itsekritiikin merkitystä, vaikka Santeri Alkion mukaan puolue on itsekasvatusjärjestö”, pitkäaikainen puolueaktiivi moittii.

"Kuvaava oli se, että jos erehtyi Sipilää suoraan kritisoimaan, hän lakkasi tervehtimästä. Henkilö oli hänelle sen jälkeen kuin ilmaa", keskustalainen kansanedustaja vahvistaa.

Itäsuomalainen keskustavaikuttaja arvioi Sipilän johtaneen keskustaa kuin yritystä.

"Kansanliikkeeseen sellainen ei kerta kaikkiaan sovi. Sipilähän ei kestä lainkaan arvostelua."

Raivokkaasta kritiikistä huolimatta Sipilällä on edelleen kannatusta puolueen sisällä.

"Ihmettelen kovasti näitä puheita Juhan omavaltaisesta johtamisesta. Ihan höpöjuttuja saa lukea lehdistä siitä, miten Sipilä muka jyrää oman tahtonsa läpi eikä kuuntele muita", eduskunnasta viime vaaleissa pudonnut keskustalainen sanoo.

"Valitettavasti keskustassa on henkilöitä, jotka ovat jostain syystä katkeroituneet. Pitäisi keskittyä asioihin, muutosesitysten tekemiseen ja niistä neuvotteluun."

Istuva keskustalainen kansanedustaja katsoo, että Sipilällä on ollut kehnoja avustajia.

"En pistäisi nykytilannetta kokonaan Sipilän piikkiin. Siellä on ollut vääränlaiset taustavoimat korvaan kuiskuttelemassa."

Lauri Salminen

Huhtikuussa 2012 Juha Sipilä ilmoitti pyrkivänsä keskustan puheenjohtajaksi. Hänet valittiin tehtävään keskustan Rovaniemen puoluekokouksessa saman vuoden kesäkuussa.

Sipilä on ilmoittanut luopuvansa keskustan puheenjohtajuudesta ensi syksynä, mutta näyttää käytännössä toistaiseksi jatkavan vallan kahvassa.

Sipilä käyttää keskustan mandaattia hallitusneuvotteluissa ja on ilmoittanut, että esittää itse tulevan hallituksen ministerit.

"Kun hän ilmoitti, että keskustan säännöt oikeuttavat hänet päättämään ministerivalinnoista, hän joko valehteli tai sitten ei ole koskaan lukenut keskustan sääntöjä. Sääntöjen mukaan puheenjohtaja ainoastaan johtaa valintakokousta. Sipilä-viha on kansan parissa niin suurta, että hänen jatkonsa ministerinä olisi katastrofi keskustan tulevaisuudelle", kansanedustaja jyrisee.

Toinen kansanedustaja vaatii ministereiksi esitettäviä laajemman porukan päätettäväksi.

"On erikoinen tilanne, että väistyvä puheenjohtaja käyttää niin suurta valtaa tässä."

Kolmas kansanedustaja kertoo äänestäneensä keskustan hallitukseen menoa vastaan, koska puolueen nykyjohto ei nauti hänen luottamustaan.

"On selvää, että puolueen uudistamistyö on täysin jäissä niin kauan, kun Sipilä on johdossa."

Martti Kainulainen/Lehtikuva

Anne Bernerin ja Juha Sipilän tiivis yhteistyö on herättänyt pahaa verta keskustassa.

Enemmistö MT:n haastattelemista puolueaktiiveista vastustaa jyrkästi sitä, että Sipilästä tehtäisiin Rinteen hallituksen valtiovarainministeri.

"Olisi jo aika vetää peli poikki ja näyttää Sipilälle ovea. En voi käsittää, miksi puoluejohtaja vaihdetaan vasta syyskuussa", itäsuomalainen vaikuttaja hämmästelee.

"Ehkäpä tämä pelolla hallitsemisen kulttuuri on johtanut siihen, että Sipilästä ei päästä eroon edes historian suurimman vaalitappion ja huonoimman eduskuntavaalituloksen jälkeen. Vaikea sanoa", hän päivittelee.

Pitkään keskustanuorissa vaikuttanut henkilö haluaisi Sipilän sivuun hallitusneuvottelijan paikalta.

”Tässä tilanteessa kun hallitusneuvotteluja käydään, olisi paras ratkaisu, ettei puolueen väistyvä puheenjohtaja olisi missään näkyvässä roolissa. Vastuuta hallitusneuvottelujen osalta pitäisi jakaa paljon laajemmin eduskuntaryhmän, puoluehallituksen ja puoluevaltuuston johdon kesken.”

Juha Sipilä kieltäytyi kommentoimasta MT:lle häntä kohtaan esitettyä kritiikkiä.

MT kävi taustakeskusteluja ja haastatteli yhteensä kymmentä keskustan sisäpiiriläistä Juha Sipilän johtamistyylistä. Mukana on nykyisiä ja entisiä kansanedustajia, avustajia sekä muita puolueaktiiveja.

Kari Salonen

Huhtikuussa 2019 keskusta sai Sipilän johdolla historiansa huonoimman vaalituloksen: 13,8 prosenttia annetuista äänistä.