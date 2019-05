EU-komission pääsihteeri: "Euroopan on otettava vastuuta puolustuksestaan"

Vesa Laitinen

EU-komission pääsihteeri Martin Selmayr esitteli näkemyksiään tiedotusvälineille Helsingissä tiistaina.

EU-komission pääsihteeri Martin Selmayr on tällä viikolla ollut Helsingissä valmistelemassa Suomen heinäkuussa alkavaa EU-puheenjohtajuutta.

”Suomen hallinto on täydellisesti valmistautunut. Suomi on kokenut maa, mitä tulee puheenjohtajana toimimiseen. Olen nähnyt paljon hyvää tahtoa ja itsevarmuutta”, Selmayr kehuu kolmatta kertaa puheenjohtajana toimivaa Suomea.

Selmayrin mukaan Euroopassa ja maailmassa eletään levottomia aikoja, joten Suomen puheenjohtajakausi osuu erityisen merkitykselliseen saumaan.

"Suomi on vastuullinen ja järkevä maa, joka soveltuu EU-puheenjohtajaksi ajassa, jolloin EU:ta kohtaavat sekä sisäiset että ulkoiset uhkat", Selmayr sanoo.

EU:n sisäisillä uhkilla hän viittaa populististen poliittisten voimien suosion kasvuun Euroopassa.

Ulkoisia uhkia Selmayerin mukaan ovat ilmastonmuutos, kauppasodat ja turvallisuustilanne.

"Mielestäni on selvää, että Euroopan on otettava jatkossa enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan", Selmayer toteaa.

"En puhuisi kuitenkaan EU:n yhteisarmeijasta, sillä sellaista ei ole näköpiirissä. Jäsenvaltioiden välistä puolustusyhteistyötä on kuitenkin järkevää syventää ja kehittää."

Martin Selmayrin mukaan EU:n voima on epävakaina aikoina sen yhtenäisyydessä.

"Esimerkiksi kauppasotia ehkäistään parhaiten neuvottelemalla kauppasopimuksista. Vaikka nykyään käydään kauppasotia, on EU solminut viime aikoina lukuisia uusia kauppasopimuksia eri puolilla maailmaa.", Selmayr huomauttaa.

Parhaillaan käytäviä EU-vaaleja Selmayr kuvailee tärkeimmiksi 40 vuoteen.

"Meidän on EU:ssa kyettävä löytämään oikeita instrumentteja talouden, turvallisuuden ja ilmaston haasteisiin."

Odotettavissa on, että oikeistopopulistit nostavat vaaleissa kannatustaan useissa EU-maissa.

"Mielestäni meidän on oltava lujina, jos Euroopassa havaitaan ulkopuolisia vaikuttamisyrityksiä vaalien alla. Ne on paljastettava, ja niihin on pystyttävä puuttumaan."