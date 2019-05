Vaalirahoituksen ennakkoilmoituksia on jätetty laiskasti – kokoomuksen Henna Virkkusella muhkein EU-vaalibudjetti

Vaalirahoitusilmoituksen tekevät vain valitut ja varasijalle valitut.

Europarlamenttivaalien ehdokkaat ovat jättäneet vaihtelevalla innolla ilmoituksia vaalirahoituksesta Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Ennakkoilmoituksen tekeminen on vapaaehtoista ja se sisältää suunnitelman kampanjan kuluiksi ja rahoitukseksi.

Vaalibudjettien suuruudet vaihtelevat suuresti. Jotkut ilmoituksen jättäneistä ehdokkaista on nollabudjetilla liikkeellä, melko monet käyttävät yli 10 000 euroa kampanjointiin.

Ilmoituksen jättäneiden keskuudesta muhkein vaalibudjetti on kokoomuksen Henna Virkkusella, yhteensä 80 000 euroa. Virkkusen ilmoituksen mukaan vaalirahoituksesta 40 000 euroa on omaa rahaa ja esimerkiksi yrityksiltä hän on saanut 30 000 euroa.

Virkkunen on myös ainoa kokoomuksen ehdokkaista, joka on ilmoituksen jättänyt.

Vihreistä kaikki ehdokkaat ovat ennakkoilmoituksen jo tehneet. Sekä Heidi Hautala että Ville Niinistö tavoittelevat paikkaa europarlamentista 30 000 eurolla.

Keskustan ilmoituksen jättäneistä ehdokkaista Mirja Vehkaperällä on isoin budjetti. Ilmoituksen mukaan rahaa on tarkoitus käyttää 60 000 euroa, josta 20 000 euroa on omaa rahaa ja 16 000 yrityksiltä saatua tukea.

Toiseksi eniten kampanjointiin rahaa käyttää keskustan listoilta sitoutumattomana paikkaa tavoitteleva Jouni Kemppainen. Ilmoituksen mukaan yhteensä 46 500 euroa, josta 22 000 euroa on omaa rahaa.

Ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokkaista kukaan ei ollut jättänyt vielä ilmoitusta.

Vaalirahoitusilmoituksen tekevät vain valitut ja varasijalle valitut.