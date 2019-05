Jatkokaudelle EU-parlamenttiin pyrkivä Elsi Katainen: "Haluan pitää ääntä maaseudun elinkeinojen ja ihmisten puolesta"

EU-vaaleissa on Kataisen mielestä kysymys paitsi aluekehityksen ja elinkeinopolitiikan suunnasta, myös EU:n yhtenäisyydestä.

Petri Blomqvist

Keskustan eurovaaliehdokas Elsi Katainen jännittää vaalitulosta Kuopiossa.

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) Pielavedeltä hakee jatkokautta Euroopan parlamentissa.

Tuntia ennen eurovaalien ennakkoäänten julkistamista Katainen kertoi olevansa hyvillä mielin tehdystä kampanjatyöstä.

"Meidän mainio porukka on tehnyt hienon kampanjan. On ollut mahtavaa huomata, että kampanjan edetessä mukaan on ilmoittautunut uusia ihmisiä ympäri maata", Katainen sanoo.

"Tietenkin tunnelmat ovat nyt jännittyneet, mutta olen valmistautunut henkisesti omalta osaltani molempiin lopputulemiin."

Elsi Katainen on profiloitunut työssään EU-parlamentissa maa- ja metsätalouden, aluekehityksen ja kauppapolitiikan kysymyksissä.

"Haluan pitää Euroopassa ääntä maaseudun elinkeinojen ja ihmisten puolesta. Pitäisin huolestuttavana tilannetta, jossa parlamenttiin valittavien suomalaismeppien joukossa ei olisi ketään maaseudun puolustajaa."

EU-vaaleissa on Kataisen mielestä kysymys paitsi aluekehityksen ja elinkeinopolitiikan suunnasta, myös EU:n yhtenäisyydestä.

"Seuraan suurella mielenkiinnolla, miten paljon populistivoimat nostavat kannatustaan eri EU-maissa. Tällainen hyvin sisäänpäin käpertyvä kansallismielisyys on uhka EU.n ja Euroopan yhtenäisyydelle."

Katainen katsoo, että vain sisäisesti eheä EU voi pärjätä ulkoisten uhkien paineissa.

"Esimerkiksi Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota, Venäjän kehitys sekä ilmastonmuutos ovat asioita, joihin EU vastaa parhaiten yhtenäisenä."